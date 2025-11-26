Hérouville-Saint-Clair. "Sale Arabe, rentre en Algérie" : une femme de 86 ans jugée pour harcèlement et insultes

Le 9 janvier 2025, une femme porte plainte contre sa voisine de 86 ans à Hérouville-Saint-Clair. Elle explique qu'elle la harcèle et l'insulte depuis août 2022. Elles habitent le même immeuble. Dans un premier temps, les rapports étaient plutôt cordiaux. Puis le comportement de cette dernière a changé. Elle harcèle sa voisine, lui vociférant plusieurs insultes, car cette dernière ne souhaitait plus la voir et avait bloqué le numéro de son portable.

Une vidéo pour preuve

Le 6 décembre 2024, elle l'injurie une fois de plus. Une jeune femme, habitant le rez-de-chaussée, sort de chez elle pour voir ce qui se passe. "Encore vous ? Ça suffit", s'exclame-t-elle, et filme la scène avec son téléphone. L'octogénaire lui lance des propos racistes : "Sale Arabe, rentre en Algérie." Elle la traite de tous les noms et lui reproche de porter le voile.

Plusieurs témoins sont entendus et tous disent la même chose. Cette voisine est vindicative, elle insulte, injurie, est grossière envers ses voisins. Deux jeunes étudiants l'appellent "la petite vieille méchante". Entendue, elle réfute tout, reconnaissant seulement l'insulte "connasse".

"Un complot contre moi"

La vidéo du 6 décembre 2024 est exploitée. On entend bien les propos racistes et les injures. A la barre au tribunal de Caen le 20 novembre, elle dit qu'elle était allée voir la victime car son chien était mort et que celle-ci l'a traitée de "saloperie" et a rompu toute relation avec elle. "Les gens de l'immeuble sont jaloux et il y a un véritable complot contre moi." Elle le répétera plusieurs fois.

La procureure dit que les faits sont avérés, mais que les injures publiques ne peuvent pas être retenues car il y a prescription. Pour le reste, elle demande 6 mois de prison avec sursis.

Après délibéré, la prévenue est condamnée à une amende de 500€ avec sursis. Elle devra régler 254€ pour frais de procédure.