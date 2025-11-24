En ce moment Don't speak NO DOUBT
Calvados. Il vole 500 litres de fuel et des tronçonneuses, et dit ne plus en avoir de souvenirs

Sécurité. Actuellement incarcéré, un homme était jugé pour vol par effraction dans un local d'habitation du 23 au 24 décembre 2023 à Ouffières.

Publié le 24/11/2025 à 09h00, mis à jour le 24/11/2025 à 09h45 - Par Martine Dubos
Le prévenu avait dérobé des tronçonneuses à Ouffières dans le Calvados. - Illustration

Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2023, un cambriolage a lieu à Ouffières, dans le Calvados, en Suisse normande. Des personnes se sont introduites dans un local et le propriétaire constate la disparition de 500 litres de carburant et de quatre tronçonneuses. Les gendarmes sont contactés et lors de l'enquête, on trouve des traces d'ADN sur le bouchon de la citerne de fuel. Celles-ci appartiennent à un homme bien connu des forces de l'ordre. Entendu, il conteste les faits et dit que quelqu'un a dû déposer son ADN sur le bouchon.

Il n'a plus aucun souvenir

Actuellement détenu à Coulaines dans la Sarthe, l'homme de 26 ans était jugé en visioconférence au tribunal de Caen le 20 novembre. Lorsque la présidente lui demande ce qu'il faisait durant cette nuit, il répond "je ne sais pas, je n'ai aucun souvenir d'avoir commis ces vols. Cependant, je propose de rembourser la victime". Il précise qu'à l'époque, il avait des mauvaises fréquentations. Maintenant, il est en couple, a un enfant et veut s'en sortir. Il a été dépendant au cannabis, mais plus maintenant.

Prison ferme

La présidente remarque qu'il est incarcéré depuis avril 2024 pour des délits semblables et qu'il y a eu quelques incidents en détention. Son casier judiciaire comporte 14 mentions pour usage de stupéfiants, conduite sous alcool, sous stupéfiants, sans permis, vol, usage de faux, escroquerie, violences…

Pour la procureure, les faits sont avérés. Il s'agit d'un vol avec preuve par l'ADN du prévenu. Son système de défense est simpliste "je ne me souviens pas". L'avocate de la défense confirme que son client a évolué et veut changer radicalement sa vie. Elle plaide des jours-amendes. Après délibéré, John Renard est condamné à 6 mois de prison avec mandat de dépôt, révocation de son sursis précédent. Il devra verser 254€ pour frais de procédure.

 

Calvados. Il vole 500 litres de fuel et des tronçonneuses, et dit ne plus en avoir de souvenirs
