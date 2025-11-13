En ce moment Seven Nation Army The White Stripes
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Festival Beauregard à Hérouville. Concurrence européenne pour faire venir des artistes internationaux : "Il faut se battre encore plus"

Culture. Après avoir annoncé la première salve de noms pour la programmation 2026, les organisateurs du festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair ont livré une conférence de presse et fait part des difficultés croissantes face à la concurrence européenne.

Publié le 13/11/2025 à 14h41 - Par Lilian Fermin
Festival Beauregard à Hérouville. Concurrence européenne pour faire venir des artistes internationaux : "Il faut se battre encore plus"
Claire Lesaulnier et Paul Langeois, les deux directeurs du festival Beauregard.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

"Il faut se battre encore plus, on relève les manches", affirme Paul Langeois, à la tête du festival Beauregard. D'après les organisateurs, établir une programmation devient de plus en plus dur, surtout pour faire venir des artistes internationaux. "A la base, on a créé Beauregard pour faire venir des artistes qui autrement ne viendraient jamais à Caen/Hérouville-Saint-Clair, comme Muse ou Depeche Mode", souligne Paul Langeois.

"Des cachets démesurés"

Le festival, indépendant, doit faire avec la concurrence de grands groupes, "qui eux peuvent se permettre de perdre de l'argent, nous, on a cette obligation d'avoir un équilibre financier". Mais désormais, la bataille devient de plus en plus ardue, surtout avec des "cachets démesurés".

La concurrence à l'échelle d'un continent

D'après Claire Lesaulnier, l'autre directrice, la concurrence est surtout européenne. "Ailleurs en Europe, les règles du travail ne sont pas les mêmes, le prix des places n'est pas le même, les partenariats non plus… Aujourd'hui, des artistes disent que 'la France n'est plus notre priorité'. On voit que certains gros groupes reviennent, partout sur le continent, sauf en France, comme Radiohead. C'est une déception."

Toutefois, Beauregard conserve une image et une réputation qui parlent aux artistes ou à leurs équipes, de quoi faire venir cette année Pulp ou Pixies, "et on en annoncera d'autres", sourit Paul Langeois, qui ne manque pas de rappeler aussi que "la scène française est folle en ce moment !".

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Festival Beauregard à Hérouville. Concurrence européenne pour faire venir des artistes internationaux : "Il faut se battre encore plus"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple