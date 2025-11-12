Hérouville-Saint-Clair. Charlotte Cardin, Pixies, Théodora, L2B... Le festival Beauregard dévoile de nouvelles têtes d'affiche !

Orelsan, Aya Nakamura et Macklemore étaient déjà annoncés. Ce mercredi 12 novembre, le festival Beauregard ajoute une douzaine de noms à son affiche. Découvrez qui se produit à Hérouville-Saint-Clair, et quel jour.

Jeudi 2 juillet : Pulp, La Mano 1.9 et Thylacine

Pour accompagner Orelsan, Beauregard mise sur un autre rappeur en vogue. La Mano 1.9 est partout en ce moment, et s'est notamment fait remarquer pour deux singles réalisés avec Gims : Parisienne, ou encore Un monde à l'autre, musique du GP Explorer du Normand Squeezie, avec SCH également.

Ce même jour, les festivaliers retrouveront sur scène Pulp, groupe culte de britpop. "Après 24 ans de silence, l'année 2025 marque le grand retour du quatuor porté par le dandy charismatique Jarvis Cocker, avec un 8e album : More", annonce John.

La soirée se conclura avec Thylacine, "virtuose de la musique électronique". Il se produira pour la première fois à Beauregard.

Vendredi 3 juillet : Théodora, Feu! Chatterton, et Mosimann

Révélée il y a peu sur la scène musicale, Théodora viendra ambiancer la clairière de Beauregard. La jeune artiste surnommée "Boss Lady" promet un véritable spectacle, elle qui s'est fait connaître avec Kongolese sous BBL, et désormais avec Mélodrama, en featuring avec Disiz.

Déjà venu à Beauregard, le quintet parisien Feu! Chatterton ne manque pas un nouveau passage dans le Calvados. Le groupe dévoile Labyrinthe, son 4e album, un "bijou à la fois élégant et étincelant, qui brouille les pistes et se réapproprie les codes de la pop". Rien que ça !

Pour conclure, le DJ Mosimann rejoint la programmation. Cette "incontestable référence de la scène électro made in France" est un véritable performeur sur scène, et compte bien le prouver.

Samedi 4 juillet : Charlotte Cardin, Vald, Vladimir Cauchemar et Trym

La Canadienne Charlotte Cardin, que vous entendez régulièrement sur Tendance Ouest, se produira le samedi à Beauregard. Son tube Feel good l'a propulsé parmi les nouveaux visages de la pop contemporaine. Sa première à Hérouville-Saint-Clair promet "un show puissant, envoûtant, poignant".

Place à des artistes venus séparément à Beauregard, mais qui cette fois s'associent. Le rappeur Vald se produira avec le Vladimir Cauchemar et le DJ producteur belge Todiefor. Attendez-vous à "une déflagration sonore sans précédent". Ensemble, ils proposent un album commun, Pandemonium reloaded, avec un seul objectif "déchaîner les enfers". Le trio est d'ailleurs attendu également aux Papillons de Nuit dans le sud-Manche.

La figure majeure de la scène électro Trym sera présente pour clôturer la soirée.

Dimanche 5 juillet : L2B, Pixies et Gaël Faye

Ils étaient déjà venus à Beauregard en 2014. Le groupe Pixies, originaire de Boston, revient en Normandie. "Tenez-vous prêts : c'est une véritable déferlante de tubes, d'adrénaline et de décibels qui vous attend !" Les fans de rock seront ravis de leur présence.

Les fans de rap ne seront pas en reste, avec L2B, trio aux chiffres stratosphériques. Dans un tout autre style, Gaël Faye parachève cette salve de noms. L'artiste franco-rwandais fait naviguer ses fans entre poésie, rap et chanson.

Les billets sont d'ores et déjà disponibles à la vente. D'ailleurs, quelques places supplémentaires sont remises en vente pour la journée du 2 juillet, avec la présence d'Orelsan. Toutes les places avaient été vendues très rapidement après l'annonce de la présence du rappeur caennais.