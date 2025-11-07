Manche. Papillons de Nuit 2026 : Sean Paul, Amélie Lens, M. Pokora... Les premières têtes d'affiche dévoilées !

L'édition 2026 du festival Papillons de Nuit est bel et bien lancée ! Les organisateurs ont dévoilé, vendredi 7 novembre, les neuf premiers artistes qui viendront dans le sud-Manche, les 22, 23 et 24 mai prochains. "On a construit une programmation très Papillons de Nuit : éclectique. On aime bien à Papillons de Nuit mélanger les publics. L'idée est que tout le monde s'y retrouve", explique le directeur et programmateur Robin Godet.

Des artistes internationaux

Sean Paul, chanteur jamaïcain, sera la tête d'affiche du dimanche. "La référence du dancehall", précise le directeur, pour un artiste qui a vendu plus de 10 millions de disques dans le monde.

Amélie Lens est une DJ et productrice belge. Elle a mixé dans les plus grands festivals du monde et dans les meilleurs clubs. Elle propose une techno puissante et des sets énergiques.

La collab du moment

Le troisième groupe sur l'affiche rassemble des univers que l'on pourrait croire éclectiques, et pourtant le trio fonctionne. Il associe le rappeur Vald avec le DJ masqué Vladimir Cauchemar et le producteur Todiedfor. Ils mélangent donc rap et musique électronique.

Autre artiste rap annoncé, et pas des moindres : il s'agit d'un des plus gros vendeurs d'albums mais aussi de billets de concert : PLK sera sur l'une des scènes des Papillons.

Des francophones de grand talent

Les artistes français ne sont pas oubliés ! M. Pokora est attendu sur la scène de Papillons de Nuit. Il aurait dû venir en 2024, mais l'annulation à cause de la météo ne lui a pas permis de monter sur scène.

Elle passe souvent sur nos antennes, pour le plus grand plaisir des auditeurs. Héléna est annoncée dans le sud-Manche, alors que son premier album a dépassé les 100 000 ventes.

La Mano 1.9 sera aussi invité à Papillons de Nuit, pour une découverte de ce nouveau arrivé dans le rap français, plutôt spécialiste de la drill.

Elle était dans votre radio tout l'été et continue à envoyer une bonne humeur avec son Soleil Bleu. La Rennaise Luiza fait partie de la programmation.

Suzane clôture cette annonce. Elle a été récompensée de la Victoire de la musique de la révélation scène en 2020, et nommée dans la catégorie artiste féminine en 2021.