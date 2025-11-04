Sud-Manche. Top départ pour la vente des Pass 3 jours de Papillons de Nuit

Une bonne nouvelle est arrivée mardi 4 novembre pour les passionnés de musique et les amateurs du festival Papillons de Nuit. L'organisation a annoncé l'ouverture de la billetterie pour les pass 3 jours. Le forfait régulier trois jours coûte 138€, il faut compter 162€ pour un billet combiné trois jours (plus intéressant quand les forfaits réguliers seront épuisés).

Pour l'instant, le festival de Saint-Laurent-de-Cuves dans le sud-Manche n'a pas dévoilé de programmation, uniquement son nouveau visuel. Les concerts auront lieu les 22, 23 et 24 mai prochain.

