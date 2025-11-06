En ce moment Gabriela KATSEYE
Près de Caen. Aya Nakamura et une star américaine au Day Before du festival Beauregard

Culture. Le voile est levé par les organisateurs : Aya Nakamura se produira pour la première fois de sa carrière au festival Beauregard mercredi 1er juillet, accompagnée ce même jour par le rappeur américain Macklemore.

Publié le 06/11/2025 à 18h00 - Par Lilian Fermin
La clairière du château de Beauregard affichera sans doute complet mercredi 1er juillet. Aya Nakamura et Macklemore s'y produiront.

C'est du très lourd que proposent les organisateurs du festival Beauregard. Après avoir annoncé la tenue d'un Day Before mercredi 1er juillet, ils dévoilent la programmation ce jeudi 6 novembre. Et autant dire que les places vont s'arracher, puisque la star planétaire Aya Nakamura se produira pour la première fois sur la scène du festival d'Hérouville-Saint-Clair. Mais elle ne sera pas seule : ce Day Before accueille aussi le rappeur américain Macklemore.

Deux artistes de renom

Artiste francophone la plus écoutée dans le monde, Aya Nakamura vient d'entrer dans l'histoire en étant la première femme à remplir trois fois le Stade de France en un temps record. Dans deux semaines elle sort son cinquième album nommé "Destinée", qu'elle défendra donc sur la scène de Beauregard.

C'est un retour pour Macklemore, lui qui avait clôturé l'édition 2018 du festival. "Véritable showman aux performances scéniques sans pareilles, le rappeur américain aux succès stratosphériques viendra déchaîner le public normand cet été", promet John.

Pour obtenir vos billets, le rendez-vous est connu : c'est à 10h vendredi 7 novembre qu'il faudra être à l'affût, sur le site de Beauregard.

