Festival Beauregard. Un troisième artiste de renom à l'affiche du Day Before

Jamais deux sans trois ? Alors que l'on pensait la programmation du Day Before connue en intégralité pour la première soirée de festivité à Beauregard, un nouveau nom s'ajoute. Les organisateurs dévoilent mercredi 26 novembre la présence du DJ Bob Sinclar, mercredi 1er juillet.

Il reste des places

Deux stars planétaires sont déjà à l'affiche : Aya Nakamura, pour une première, et Macklemore, pour un retour. Mais les premières notes de l'édition 2026 du festival qui se déroule à Hérouville-Saint-Clair seront bien jouées par le DJ français, pionnier de la French touch. "Tenez-vous prêts : un concert tout aussi dansant que réjouissant nous attend !", prévient John. Pour le moment, plus de 80 % des pass pour le Day Before ont trouvé preneurs.