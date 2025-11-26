En ce moment Celui qui part Joseph Kamel
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Festival Beauregard. Un troisième artiste de renom à l'affiche du Day Before

Loisir. Avant Aya Nakamura et Macklemore, les possesseurs d'un billet pour le Day Before du festival Beauregard auront l'opportunité de danser sur les musiques d'un DJ à la renommée mondiale !

Publié le 26/11/2025 à 18h00 - Par Lilian Fermin
Festival Beauregard. Un troisième artiste de renom à l'affiche du Day Before
Un nouveau nom s'ajoute à la programmation du festival Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair, ce mercredi 26 novembre. - Beauregard 2024

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Jamais deux sans trois ? Alors que l'on pensait la programmation du Day Before connue en intégralité pour la première soirée de festivité à Beauregard, un nouveau nom s'ajoute. Les organisateurs dévoilent mercredi 26 novembre la présence du DJ Bob Sinclar, mercredi 1er juillet.

Il reste des places

Deux stars planétaires sont déjà à l'affiche : Aya Nakamura, pour une première, et Macklemore, pour un retour. Mais les premières notes de l'édition 2026 du festival qui se déroule à Hérouville-Saint-Clair seront bien jouées par le DJ français, pionnier de la French touch. "Tenez-vous prêts : un concert tout aussi dansant que réjouissant nous attend !", prévient John. Pour le moment, plus de 80 % des pass pour le Day Before ont trouvé preneurs.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Festival Beauregard. Un troisième artiste de renom à l'affiche du Day Before
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple