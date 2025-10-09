En ce moment Mauvais Garçon HELENA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[En images] Près de Caen. Industrie pharmaceutique : les Laboratoires Gilbert grandissent encore

Economie. Les Laboratoires Gilbert s'étendent encore à Hérouville-Saint-Clair, et prévoient de mettre en service un nouveau site de production pharmaceutique, d'une superficie de 3 500m2. Reportage au sein du site dit de Cambridge.

Publié le 09/10/2025 à 11h30 - Par Lilian Fermin
[En images] Près de Caen. Industrie pharmaceutique : les Laboratoires Gilbert grandissent encore
Pour produire son spray Marimer, les Laboratoires Gilbert contrôlent le processus, et puisent de l'eau de mer en Bretagne. "Notre philosophie, c'est de maîtriser toute la filière, de A à Z", affirme Dominique Lecomte.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les Laboratoires Gilbert, grand groupe de l'industrie pharmaceutique, décident de s'étendre encore plus à Hérouville-Saint-Clair. Le groupe, qui prévoit d'enregistrer 210 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, entend "massifier les volumes et aller chercher des technologies performantes", lance Dominique Lecomte, directeur général adjoint. Pour ce faire, les Laboratoires Gilbert vont concentrer leur activité cosmétique en Bretagne, à Plouédern, et l'activité pharmaceutique sur le site dit de Cambridge, là où se trouve le siège. Une extension de 3 500m2 est ainsi en cours de construction. Si le bâtiment sera livré à la fin 2025, "nous serons 100% opérationnels début 2027".

Dans ce bâtiment de 3 500m2, une nouvelle ligne de production de sprays à l'eau de mer verra le jour. Aujourd'hui, la capacité de production est environ de 7 à 8 millions d'unités par an. La volonté est de tripler le chiffre.Dans ce bâtiment de 3 500m2, une nouvelle ligne de production de sprays à l'eau de mer verra le jour. Aujourd'hui, la capacité de production est environ de 7 à 8 millions d'unités par an. La volonté est de tripler le chiffre.

Chaque année, entre 1,2 et 1,3 milliard d'unidoses de sérum physiologique sont produites par les Laboratoires Gilbert. Parmi les marchés à conquérir à l'avenir : le Brésil, le Mexique ou encore les Etats-Unis.Chaque année, entre 1,2 et 1,3 milliard d'unidoses de sérum physiologique sont produites par les Laboratoires Gilbert. Parmi les marchés à conquérir à l'avenir : le Brésil, le Mexique ou encore les Etats-Unis.

Les normes sont très exigeantes dans le milieu pharmaceutique, et c'est tant mieux ! Dans ce laboratoire, la qualité des produits est contrôlée avec une grande exigence par les équipes qui se relaient.Les normes sont très exigeantes dans le milieu pharmaceutique, et c'est tant mieux ! Dans ce laboratoire, la qualité des produits est contrôlée avec une grande exigence par les équipes qui se relaient.

Une forte ambition de développement

Les Laboratoires Gilbert alimentent de leurs produits beaucoup de pharmacies, mais fournissent aussi "des établissements hospitaliers et des collectivités. Un marché en croissance forte", témoigne Dominique Lecomte. En fonction des us et coutumes des populations, l'entreprise normande exporte aussi dans une trentaine de pays, beaucoup en Europe ou en Asie du Sud-Est. Ce développement se veut ainsi pourvoyeur d'emplois dans l'agglomération. "Nous aurons des besoins pour nos extensions : des conducteurs de lignes, des techniciens de maintenance, mais aussi des collaborateurs orientés sur la qualité…"

Dentinéa, Physiodose, Bactidose, Laino, Neutraderm, Le Comptoir du Bain, Marimer… Toutes ces marques sont celles des Laboratoires Gilbert, dans le domaine de l'hygiène, la santé familiale et la cosmétique.Dentinéa, Physiodose, Bactidose, Laino, Neutraderm, Le Comptoir du Bain, Marimer… Toutes ces marques sont celles des Laboratoires Gilbert, dans le domaine de l'hygiène, la santé familiale et la cosmétique.

Chaque jour, 10 tonnes de ce matériau sont utilisées pour contenir les unidoses de sérum physiologique.Chaque jour, 10 tonnes de ce matériau sont utilisées pour contenir les unidoses de sérum physiologique.

La production du spray nasal à l'eau de mer est automatisée. Elle devrait fortement augmenter dans les années à venir.La production du spray nasal à l'eau de mer est automatisée. Elle devrait fortement augmenter dans les années à venir.

Galerie photos
Dans ce bâtiment de 3 500m2, une nouvelle ligne de production de sprays à l'eau de mer verra le jour. Aujourd'hui, la capacité de production est environ de 7 à 8 millions d'unités par an. La volonté est de tripler le chiffre. Chaque année, entre 1,2 et 1,3 milliard d'unidoses de sérum physiologique sont produites par les Laboratoires Gilbert. Parmi les marchés à conquérir à l'avenir : le Brésil, le Mexique ou encore les Etats-Unis. Les normes sont très exigeantes dans le milieu pharmaceutique, et c'est tant mieux ! Dans ce laboratoire, la qualité des produits est contrôlée avec une grande exigence par les équipes qui se relaient. Dentinéa, Physiodose, Bactidose, Laino, Neutraderm, Le Comptoir du Bain, Marimer… Toutes ces marques sont celles des Laboratoires Gilbert, dans le domaine de l'hygiène, la santé familiale et la cosmétique. Chaque jour, 10 tonnes de ce matériau sont utilisées pour contenir les unidoses de sérum physiologique. La production du spray nasal à l'eau de mer est automatisée. Elle devrait fortement augmenter dans les années à venir.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[En images] Près de Caen. Industrie pharmaceutique : les Laboratoires Gilbert grandissent encore
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple