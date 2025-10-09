[En images] Près de Caen. Industrie pharmaceutique : les Laboratoires Gilbert grandissent encore

Les Laboratoires Gilbert, grand groupe de l'industrie pharmaceutique, décident de s'étendre encore plus à Hérouville-Saint-Clair. Le groupe, qui prévoit d'enregistrer 210 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, entend "massifier les volumes et aller chercher des technologies performantes", lance Dominique Lecomte, directeur général adjoint. Pour ce faire, les Laboratoires Gilbert vont concentrer leur activité cosmétique en Bretagne, à Plouédern, et l'activité pharmaceutique sur le site dit de Cambridge, là où se trouve le siège. Une extension de 3 500m2 est ainsi en cours de construction. Si le bâtiment sera livré à la fin 2025, "nous serons 100% opérationnels début 2027".

Dans ce bâtiment de 3 500m2, une nouvelle ligne de production de sprays à l'eau de mer verra le jour. Aujourd'hui, la capacité de production est environ de 7 à 8 millions d'unités par an. La volonté est de tripler le chiffre.

Chaque année, entre 1,2 et 1,3 milliard d'unidoses de sérum physiologique sont produites par les Laboratoires Gilbert. Parmi les marchés à conquérir à l'avenir : le Brésil, le Mexique ou encore les Etats-Unis.

Les normes sont très exigeantes dans le milieu pharmaceutique, et c'est tant mieux ! Dans ce laboratoire, la qualité des produits est contrôlée avec une grande exigence par les équipes qui se relaient.

Une forte ambition de développement

Les Laboratoires Gilbert alimentent de leurs produits beaucoup de pharmacies, mais fournissent aussi "des établissements hospitaliers et des collectivités. Un marché en croissance forte", témoigne Dominique Lecomte. En fonction des us et coutumes des populations, l'entreprise normande exporte aussi dans une trentaine de pays, beaucoup en Europe ou en Asie du Sud-Est. Ce développement se veut ainsi pourvoyeur d'emplois dans l'agglomération. "Nous aurons des besoins pour nos extensions : des conducteurs de lignes, des techniciens de maintenance, mais aussi des collaborateurs orientés sur la qualité…"

Dentinéa, Physiodose, Bactidose, Laino, Neutraderm, Le Comptoir du Bain, Marimer… Toutes ces marques sont celles des Laboratoires Gilbert, dans le domaine de l'hygiène, la santé familiale et la cosmétique.

Chaque jour, 10 tonnes de ce matériau sont utilisées pour contenir les unidoses de sérum physiologique.

La production du spray nasal à l'eau de mer est automatisée. Elle devrait fortement augmenter dans les années à venir.