Ce soir à la télé. La Normandie face à la délinquance : une immersion exclusive dans la vie des gendarmes sur le terrain

Les équipes de Flic Story ont suivi au plus près les gendarmes normands lors d'interventions parfois musclées : courses-poursuites, contrôles routiers, opérations antidrogue ou encore aide à des personnes en détresse.

Crise économique et insécurité : un cocktail explosif en Normandie

Selon le reportage, la crise économique et les difficultés sociales ont amplifié certains comportements déviants, notamment chez les plus jeunes. Les zones rurales, longtemps épargnées, sont selon eux désormais aussi touchées que les villes moyennes par les vols, dégradations et trafics de stupéfiants.

Le documentaire a pour objectif de "mettre en lumière le sang-froid et la résilience des gendarmes, confrontés à une population parfois hostile, parfois en détresse".

Un documentaire immersif et réaliste sur la sécurité en Normandie

Tourné entre Caen, Le Havre et la campagne manchoise, cet épisode de 1h07 propose une immersion sans filtre dans le quotidien des forces de l'ordre. Flic Story : Gendarmes de Normandie montre des hommes et des femmes de terrain, entre mission de service public et risques permanents.

Le documentaire se veut un regard humain et concret sur les défis sécuritaires régionaux, entre prévention, répression et solidarité.

Comment regarder ou revoir "Flic Story : Gendarmes de Normandie" ?

L'émission est diffusée ce mercredi 8 octobre 2025 à 21h10 sur RMC Découverte.

Elle sera ensuite disponible en replay sur la plateforme RMC Découverte pour tous ceux qui souhaitent découvrir les coulisses de la sécurité en Normandie et mieux comprendre le travail quotidien des gendarmes.