[Photos] Caen. Ce monument historique est à vendre : voici ce que la Maison des Quatrans cache

Patrimoine. Beaucoup passent devant, mais presque personne n'a pu y pénétrer. La Maison des Quatrans, symbole iconique de la ville de Caen, est sur le marché de l'immobilier. Propriété de la Région Normandie, elle n'accueille plus personne depuis quelques mois. Nous avons pu passer les portes de ce bâtiment classé Monument historique en 1953.

Publié le 04/10/2025 à 14h30 - Par Lilian Fermin
C'est un bâtiment iconique, sans doute photographié des milliers de fois par les touristes. Visible depuis les remparts du château, la Maison des Quatrans est à vendre depuis peu. Elle est la propriété de la Région Normandie.

Bâtisse datant environ de 1460 et classée au titre des Monuments historiques depuis 1953 cherche repreneur, surface de 542m2 en comptant le jardin. Non, ce n'est pas une blague : la Maison des Quatrans, à Caen, propriété de la Région Normandie, est sur le marché. Pas détruite par les bombardements de 1944, elle semble seule dans son monde, face au château, entourée de constructions plus récentes. La Maison des Quatrans, qui tire son intitulé d'une confusion avec un autre hôtel, est tellement iconique qu'elle a donné son nom au quartier tout entier.

Cette vue-là est bien moins connue. Surprise, pas de colombages rouges à l'arrière du bâtiment. On y trouve même un petit jardin, pas contemporain de la maison, avec quelques vestiges détruits par les bombardements.Cette vue-là est bien moins connue. Surprise, pas de colombages rouges à l'arrière du bâtiment. On y trouve même un petit jardin, pas contemporain de la maison, avec quelques vestiges détruits par les bombardements.

La Maison des Quatrans s'étire sur plusieurs étages. Vincent Aubin, chef du service patrimoine à la Région Normandie, est l'un des rares à pouvoir y entrer. Elle est sécurisée par des alarmes, et n'accueille plus personne.La Maison des Quatrans s'étire sur plusieurs étages. Vincent Aubin, chef du service patrimoine à la Région Normandie, est l'un des rares à pouvoir y entrer. Elle est sécurisée par des alarmes, et n'accueille plus personne.

Au premier étage, plusieurs peintures sont à apprécier, dont celle-ci, directement sur le plafond. Il s'agit de la Renommée tenant les armes de la famille Le Boucher, qui daterait de la deuxième partie du XVIe siècle.Au premier étage, plusieurs peintures sont à apprécier, dont celle-ci, directement sur le plafond. Il s'agit de la Renommée tenant les armes de la famille Le Boucher, qui daterait de la deuxième partie du XVIe siècle.

Une construction typique de la période médiévale caennaise, avec à chaque étage une cheminée, parfois très décorée. Les escaliers, rudimentaires, rendent le bâtiment non adapté pour accueillir du public.Une construction typique de la période médiévale caennaise, avec à chaque étage une cheminée, parfois très décorée. Les escaliers, rudimentaires, rendent le bâtiment non adapté pour accueillir du public.

Plus de 500 ans d'histoire… à prolonger !

"Elle a été construite pour un riche tanneur, Michel Le Fevre", renseigne Vincent Aubin, chef du service patrimoine à la Région. "Après la Seconde Guerre mondiale, c'est le ministère de la Culture qui en prend possession", poursuit le guide. La Maison des Quatrans abrite ainsi le siège de la Drac Normandie, la Direction régionale des affaires culturelles, avant qu'à la fin du XXe siècle la Région ne s'empare des lieux. Siège de plusieurs associations, elle deviendra ensuite l'antre de la Direction des transports publics routiers, jusqu'à il y a peu. Jugée non fonctionnelle pour accueillir du public, notamment les personnes à mobilité réduite, ou trop peu sécuritaire, la Maison des Quatrans est désormais vide. En attendant un repreneur…

Au fond du jardin se trouve le lapidaire avec quelques vestiges.Au fond du jardin se trouve le lapidaire avec quelques vestiges.

De vieilles armoires ou de vieux placards en bois peuplent les lieux.De vieilles armoires ou de vieux placards en bois peuplent les lieux.

Le futur propriétaire aura une vue privilégiée sur les remparts du château de Caen.Le futur propriétaire aura une vue privilégiée sur les remparts du château de Caen.

Il suffit de changer de pièce pour changer de vue… Et observer l'église Saint-Pierre.Il suffit de changer de pièce pour changer de vue… Et observer l'église Saint-Pierre.

Le portail de la Maison des Quatrans.Le portail de la Maison des Quatrans.

Une autre peinture, dans la pièce principale du rez-de-chaussée.Une autre peinture, dans la pièce principale du rez-de-chaussée.

