Patrimoine. Cette église de Caen en ruines depuis 1944 sera bientôt rénovée

La municipalité reste au chevet du patrimoine caennais. Un état des lieux a indiqué qu'une enveloppe d'environ 30 millions d'euros serait nécessaire pour remettre à niveau les bâtiments de la ville. Cela concerne ainsi l'église Notre-Dame-de-la-Gloriette, ou l'église Saint-Michel de Vaucelles, qui feront l'objet de travaux de consolidation à compter du printemps prochain.

L'église Saint-Etienne-le-Vieux, en ruines et inaccessible

Tout début 2026, le chantier débutera aussi auprès de l'église Saint-Etienne-le-Vieux, en face de la mairie. En ruines depuis 1944 et inaccessible, l'objectif est de créer un nouvel espace à ses abords. "Ce lieu magnifique sera mis en lumière, les Caennais en retrouveront la jouissance", espère Aristide Olivier, le maire. L'opération est cofinancée par un mécène, et pourrait durer une quinzaine de mois.

D'autres édifices sont mal en point, comme l'église du Vieux-Saint-Sauveur, actuellement drapée. Elle nécessite un investissement de 8,5 millions d'euros à elle seule. "Le patrimoine fait partie de l'histoire de la ville. C'est un passage obligatoire et naturel", poursuit le maire.