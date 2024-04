Caen. L'église Saint-Sauveur s'effrite, un périmètre de sécurité installé

Afin de garantir la sécurité des passants, un périmètre de sécurité est installé autour de l'église Saint-Sauveur dans le centre-ville de Caen. L'intérieur de l'église est fermé et interdit au public depuis le mercredi 24 avril, et ce jusqu'à nouvel ordre. La mesure a été prise après des opérations de contrôle des façades de l'église ces derniers jours, alors qu'un risque de chutes de pierre a été constaté.

Le périmètre s'étend sur 2m autour de l'église (hors sacristie) place Bouchard, rue Saint-Pierre et rue Froide. Des études sont en cours afin de sécuriser de manière pérenne les façades du bâtiment, pour qu'il puisse rouvrir au public et aux fidèles. A noter que l'église est une des plus vieilles de la ville, et a été épargnée par les bombardements.

En attendant la réouverture de l'église Saint-Sauveur, les offices religieux seront relocalisés, notamment à l'église Saint-Pierre pour le dimanche matin. Le lieu précis des autres célébrations reste à déterminer. Louis Goguet, un jeune fidèle de l'église, explique que : "Vue de l'extérieur, elle est assez abîmée, elle n'est pas en bon état. Les façades sont noircies, la pierre s'effrite, et les dentelles en pierre se cassent quand il pleut par exemple." L'église a plus de 700 ans, et est classée au titre des monuments historiques depuis plus de 130 ans. "Elle est dans le même état que l'église Saint-Pierre avant sa rénovation", conclut Louis Goguet.