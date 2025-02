[En images] Caen. Il est extrêmement rare d'y pénétrer : nous sommes entrés dans la Tour Leroy

Au cœur de Caen, se dresse un monument énigmatique, mais à l'histoire riche : la Tour Leroy, située sur le rond-point du 8 mai 1945.

Habituellement inaccessible, seulement une quinzaine de chanceux ont eu la chance en 2018 de découvrir la mystérieuse Tour Leroy lors de visites surprises aux Journées du Patrimoine, organisées par Nadège Orange.

Une tour aux multiples rôles

On passe devant elle sans vraiment la regarder. Bien implantée dans le paysage de Caen, la Tour Leroy reste pourtant "un monument dont l'histoire est en grande partie méconnue". Nadège Orange, médiatrice de l'architecture et du patrimoine à Caen, souligne que "peu de documents écrits relatent son passé". Cette lacune dans les archives contribue à son aura de mystère, laissant place à l'imagination et à la redécouverte. Nadège Orange ajoute "qu'au fil des siècles, elle a connu diverses utilisations", reflétant les besoins changeants de la population.

A l'époque, la ville était protégée par des remparts, et la tour jouait un rôle crucial dans la défense de l'accès au port. Elle permettait de contrôler le flux des marchandises et de percevoir les taxes sur l'Odon.

La tour a déjà servi d'habitation, notamment en 1944. Robert Katel, chef de la "Défense passive" (équivalent de la Sécurité civile aujourd'hui) y résidait. Il prévenait la population en cas de bombardement.

Aujourd'hui, la Tour Leroy est utilisée par deux associations. Au rez-de-chaussée, on trouve le local de stockage des Glaneurs. Chaque dimanche, leurs bénévoles récoltent les invendus du marché Saint-Pierre : fruits, légumes, pains et fleurs, pour les redistribuer aux bénéficiaires de l'association rue Bernières.

Au premier étage, le Groupe ornithologique de Normandie conserve ses archives. Leurs principales missions ? L'étude et la protection des oiseaux et de leurs milieux sur les cinq départements de la région Normandie.

Malgré ses 18 mètres de haut et son histoire liée au port, impossible d'apercevoir le bassin Saint-Pierre depuis le haut de la Tour Leroy. On peut cependant observer les clochers de l'église Saint-Pierre et de l'Abbaye-aux-Dames.