[Photos] Caen. Il est fermé depuis 10 ans : à quoi ressemble désormais le Palais Fontette ?

Comme figé dans le temps. Le Palais Fontette, ancien palais de justice de Caen, a accueilli ses dernières audiences le 23 juillet 2015. Presque 10 ans plus tard, nous nous y sommes aventurés. Parquet qui craque, fientes de pigeons, lumière pas toujours fonctionnelle… William Corville, gestionnaire du patrimoine à la Ville, est notre guide dans ce dédale. "On peut facilement s'y perdre, c'est un vrai labyrinthe", glisse celui qui, malgré quelques hésitations, connaît très bien le lieu.

Une affiche pour un événement se tenant en 2015.

Une seconde vie

Inauguré en 1792, le Palais Fontette est emblématique du centre-ville, à deux pas de la mairie et de la place Saint-Sauveur. De nombreuses parties du bâtiment sont classées, et notamment la célèbre Salle des abeilles, pièce la plus connue. Mais désormais désaffecté, le Palais devrait connaître une véritable transformation dans les années à venir.

Avec son décor, les broderies de l'insecte sur les murs, elle est classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Cette ancienne salle d'audience sera visible par le public au moment de la réouverture.

De nombreuses personnes ont officié dans ce palais de justice. Des noms d'avocats, de présidents de chambres, mais aussi de procureurs, sont inscrits dans l'une des salles d'un des étages du Palais Fontette.

Le bâtiment est resté dans son jus, mais certaines pièces sont encore bien conservées, comme cette salle. Dans différents bureaux, des notes ou affiches sont encore présentes, preuves d'une activité passée.

Ce bâtiment, non classé, est destiné à être détruit. Un espace affaires sera construit à la place. Ce centre des congrès accueillera une salle de conférences de 519 places assises et plus de 1 400 debout.

Racheté à l'Etat et au Département par la Ville, il deviendra bientôt un hôtel haut de gamme. Le géant américain Marriott entend le transformer en un hôtel 4 étoiles de 10 900m2, avec 196 chambres. Un spa et une brasserie seront aussi proposés aux clients. Ce projet à 63 millions d'euros devait voir le jour en 2027. Compte tenu des différents recours et du retard pris, la municipalité n'a pour le moment pas de date à communiquer quant au début des travaux.

Plusieurs parties du bâtiment sont classées.

L'intérieur du Palais Fontette, depuis son toit.