Caen. Carton plein pour le retour de Diddl dans les librairies

Economie. Feuilles parfumées, porte-clés ou journaux intimes : les produits Diddl ont refait surface dans les papeteries depuis le 1er octobre et ont très vite retrouvé leur clientèle.

Publié le 08/10/2025 à 16h57, mis à jour le 08/10/2025 à 17h23 - Par Elvire Alix
A Caen, la librairie Point Virgule fait partie des premières à avoir rempli ses rayons des fameuses souris aux grandes oreilles. - Elvire Alix

La tendance Diddl, qui a marqué toute une génération de la Gen Y, fait à nouveau battre les cœurs.

A Caen, la librairie Point Virgule fait partie des premières à avoir rempli ses rayons des fameuses souris aux grandes oreilles. "On a reçu le stock jeudi 2 octobre au matin, et le soir même, il n'y avait déjà plus rien. Une semaine plus tard, on n'a plus aucune feuille Diddl en stock, elles étaient vraiment l'objet phare de l'époque", raconte le vendeur Julien Mercier.

Les feuilles Diddl au parfum de nostalgie

Ces feuilles colorées, parfois parfumées pour les plus rares, s'échangeaient dans les cours de récréation et gardent aujourd'hui encore le doux parfum de la nostalgie. Parmi les clientes, Alice Guillou, fan de la première heure, n'a jamais arrêté sa collection depuis la sixième. "J'adore ça ! Je les échangeais avec mes copines et je les dessinais", se souvient-elle. A 37 ans, elle revient dans cette librairie du centre-ville, à la recherche de nouveaux objets : "Le sac à dos, la boîte à bijoux avec un code ou encore les vernis… Je crois qu'il n'y en avait pas à l'époque !"

Alice Guillou représente la tranche d'âge des clients qui viennent dans la librairie pour se procurer ce produit phare. "En général, ce sont des personnes entre 25 et 35 ans qui ont été marquées par cette mode plus jeunes. Et elles viennent avec leurs enfants pour leur faire découvrir", explique Julien Mercier. Pour le vendeur, Diddl est redevenu un incontournable : "Les clients sont contents, et c'est bien ça le principal."

