Orne. Catherine Meunier est la nouvelle présidente du Parc et Géoparc Normandie-Maine

Société. Après le décès de son président Laurent Marting le 13 juillet, le Parc et Géoparc Normandie-Maine a une nouvelle personne à sa tête. Catherine Meunier a été élue mardi 7 octobre.

Publié le 08/10/2025 à 10h29 - Par Simon Lebaron
Catherine Meunier, conseillère régionale de Normandie et conseillère départementale de l'Orne, devient présidente du Parc et Géoparc Normandie-Maine. - Parc et Géoparc Normandie-Maine

Le comité syndical du Parc et Géoparc Normandie-Maine s'est réuni mardi 7 octobre au siège du Parc, à Carrouges. Il s'agissait de sa première séance depuis le décès de son président Laurent Marting, survenu le 13 juillet.

Poursuivre l'héritage de Laurent Marting

Elle a été ouverte par un hommage. "Laurent nous oblige", a commencé Catherine Meunier pour marquer avec force la nécessité de poursuivre la dynamique engagée par Laurent Marting. Lors de ses 10 années au service du Parc naturel régional, il l'a, entre autres choses, fait labelliser "Géoparc mondial de l'Unesco".

Cette séance avait notamment pour but de réélire les membres du bureau, à commencer par la présidence. Catherine Meunier, conseillère régionale de Normandie et conseillère départementale de l'Orne, qui assurait l'intérim de la présidence, s'est portée candidate. Elle a été élue à l'unanimité. En cette année de célébration des 50 ans du Parc Normandie-Maine, elle devient donc la 6e personne à sa tête depuis sa création.

Le comité syndical du Parc s'est réuni mardi 7 octobre.Le comité syndical du Parc s'est réuni mardi 7 octobre. - Parc et Géoparc Normandie-Maine

La constitution du bureau syndical ne change pratiquement pas. Béatrice Buon, conseillère départementale de l'Orne, devient première vice-présidente à la place de Catherine Meunier, et Christophe de Balorre, président du Conseil départemental, intègre le bureau syndical.

Le comité syndical du Parc s'est réuni mardi 7 octobre. - Parc et Géoparc Normandie-Maine

