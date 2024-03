Orne. Le Parc Normandie-Maine officiellement labellisé Géoparc mondial de l'Unesco

Voilà quatre ans que les démarches étaient en cours ! Le Parc naturel régional Normandie-Maine, qui couvre notamment toute la zone dans l'Orne entre Alençon et Domfront, vient d'être officiellement labellisé pour quatre ans "Géoparc mondial de l'Unesco". On ne dénombre que 211 sites ainsi reconnus, répartis dans 48 pays à travers le monde. Ils sont choisis pour leur patrimoine naturel, culturel et géologique, et avec la mission de mettre en œuvre les objectifs de développement durable adoptés par l'ONU.

Pour le Parc, l'objectif est aussi de développer le tourisme, mettre en valeur et préserver le patrimoine ou encore mettre en avant l'histoire du territoire. "C'est aussi d'expliquer au public. D'ici fin juin, nous allons inaugurer trois parcours d'interprétation par exemple, de façon à ce que, lorsque les gens arpentent une partie du territoire, ils comprennent dans quel type d'environnement ils sont", détaille Laurent Marting, le président du Parc.

Le grand public est invité à célébrer cette labellisation mondiale à l'occasion de la prochaine "Fête du Parc" qui aura lieu le 26 mai prochain.