Cherbourg-Octeville. Un cycliste grièvement blessé dans une collision avec une voiture

Un cycliste est dans un état grave après une collision avec une voiture ce mercredi 8 octobre, vers 8 heures, au niveau de la gare de Cherbourg-en-Cotentin. La victime, âgée de 30 ans, a été médicalisée sur place avant d'être évacuée vers l'hôpital de la ville.

10 pompiers mobilisés

10 sapeurs-pompiers et une équipe du Samu ont été engagés sur cet accident de la route.