Cherbourg-Octeville. Un cycliste grièvement blessé dans une collision avec une voiture

Sécurité. Une collision a eu lieu entre une voiture et un cycliste ce mercredi 8 octobre à Cherbourg-en-Cotentin. Le cycliste est blessé grièvement.

Publié le 08/10/2025 à 10h39, mis à jour le 08/10/2025 à 10h40 - Par Thierry Valoi
Cherbourg-Octeville. Un cycliste grièvement blessé dans une collision avec une voiture
Un cycliste a été grièvement blessé dans une collision avec une voiture à Cherbourg-en-Cotentin. - Illustration

Un cycliste est dans un état grave après une collision avec une voiture ce mercredi 8 octobre, vers 8 heures, au niveau de la gare de Cherbourg-en-Cotentin. La victime, âgée de 30 ans, a été médicalisée sur place avant d'être évacuée vers l'hôpital de la ville.

10 pompiers mobilisés

10 sapeurs-pompiers et une équipe du Samu ont été engagés sur cet accident de la route.

Cherbourg-Octeville. Un cycliste grièvement blessé dans une collision avec une voiture
