Saint-Hilaire-du-Harcouët. Un couple agressé chez lui, deux personnes interpellées

Sécurité. Deux personnes ont été interpellées et placées en gade à vue après des faits de violences sur un couple à son domicile à Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Publié le 08/10/2025 à 09h34, mis à jour le 08/10/2025 à 10h20 - Par Thierry Valoi
Saint-Hilaire-du-Harcouët. Un couple agressé chez lui, deux personnes interpellées
Deux personnes interpellées pour des faits d'agression à Saint-Hilaire-du-Harcouët. - Thierry Valoi

Un couple a été agressé à son domicile près de la place de Bretagne, à Saint-Hilaire-du-Harcouët, mardi 30 septembre en soirée. Les faits se sont produits après une altercation entre les victimes et les agresseurs un peu plus tôt en soirée près d'une épicerie, rapporte La Manche Libre. Les suspects ont été identifiés et interpellés, grâce notamment aux images de la vidéosurveillance.

Les suspects sont mis en cause pour avoir exercé des violences aggravées. Ils sont présentés devant le tribunal de Coutances en comparution immédiate ce mercredi 8 octobre, indique le procureur de la République.

