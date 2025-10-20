En ce moment La belle et la bête INDOCHINE
Saint-Hilaire-du-Harcouët. L'église a été vandalisée : une statue a été réduite en morceaux, un homme interpellé et interné

Sécurité. Des actes de vandalisme ont été constatés à l'église de Saint-Hilaire-du-Harcouët, vendredi 17 octobre.

Publié le 20/10/2025 à 12h01, mis à jour le 20/10/2025 à 17h03 - Par Thierry Valoi
Actes de vandalisme dans l'église de Saint-Hilaire-du-Harcouët. - La Manche Libre

Des actes de vandalisme ont été constatés dans l'église de Saint-Hilaire-du-Harcouët, vendredi 17 octobre, par le père Lemieux, venu fermer l'église vers 19h.

Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie

La statue du Sacré-Cœur, seule œuvre détruite parmi les nombreuses statues du lieu, a été entièrement détruite, réduite en morceaux, selon une information de La Manche Libre. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie dès le lendemain. Les gendarmes se sont rendus sur place pour constater les dégâts et mener les investigations d'usage avec le recueil d'indices.

Samedi 18 octobre, un homme de 34 ans, repéré par les forces de l'ordre sur les caméras de vidéoprotection, a été interpellé. Il a reconnu les faits, qu'il a commis en état d'ivresse. Souffrant de problèmes psychiatriques, il a été interné à l'hôpital psychiatrique de Pontorson, comme l'indiquent nos confrères de La Manche Libre.

