Seine-Maritime. La députée LFI Alma Dufour "interceptée et kidnappée par Israël" au large de Gaza

Les messages ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Les bateaux de la flottille Thousand madleens to Gaza ont été interceptés dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 octobre 2025, comme l'annonce l'organisation elle-même sur son site. Parmi les bénévoles de cette flottille humanitaire, qui cherchait à briser le blocus israélien sur Gaza, se trouve la députée La France insoumise de Seine-Maritime, Alma Dufour.

Elle-même a publié sur ses réseaux la vidéo que chaque militant a préparée en amont en cas d'interception. "Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été interceptés en mer et kidnappés par les forces d'occupation israéliennes", dit-elle. Elle demande par ailleurs à "faire pression sur le gouvernement de France pour exiger ma libération immédiate". Son attachée parlementaire a pu confirmer cette information mais a indiqué n'avoir "aucune nouvelle. Ils ont été interceptés assez loin de Gaza, dans les eaux internationales. Il pourrait y avoir une vingtaine d'heures de navigation avant de toucher terre. Nous aurons sûrement des nouvelles demain par les avocats."

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alma Dufour (@alma_dufour)

"Ne pas se laisser enfermer dans l'impuissance"

Alma Dufour a embarqué depuis la Sicile sur cette flottille humanitaire, samedi 27 septembre, aux côtés notamment de sa collègue députée insoumise Farida Amrani. Une façon pour elle "de ne pas se laisser enfermer dans l'impuissance et de toujours essayer d'agir", confiait-elle à Tendance Ouest.

Avant elle, la députée européenne du Calvados Emma Fourreau a aussi été interceptée à bord de la Global Sumud Flotilla, au début du mois d'octobre. Après plusieurs jours de détention, elle a été évacuée vers la Grèce et a regagné la France, mardi 7 octobre.