Seine-Maritime. "On ne peut pas détourner les yeux" : la députée Alma Dufour s'apprête à embarquer sur une flottille humanitaire pour Gaza

Politique. Comme d'autres élus LFI avant elle, la députée LFI Alma Dufour doit "dans les prochains jours" embarquer sur un bateau d'une flottille humanitaire direction Gaza pour briser le blocus israélien. Une décision mûrement réfléchie et qui n'est pas sans danger.

Publié le 18/09/2025 à 09h49, mis à jour le 18/09/2025 à 09h51 - Par Pierre Durand-Gratian
Alma Dufour, députée de Seine-Maritime, s'apprête à embarquer sur un bateau humanitaire vers Gaza.

Elle poursuit l'action d'autres élus de son mouvement, notamment la députée européenne Rima Hassan ou la députée du Calvados Emma Fourreau.

Alma Dufour, député LFI de la 3e circonscription de Seine-Maritime, doit embarquer sur une flottille humanitaire pour Gaza "dans les prochains jours". La date précise et le lieu d'embarquement sont gardés secrets pour la sécurité de l'équipe humanitaire. "C'est la citoyenne qui parle en plus de la députée, comme beaucoup de gens je suis extrêmement touchée par ce qui se passe à Gaza. C'est une volonté de ne pas se laisser enfermer dans l'impuissance et de toujours essayer d'agir."

500 000 personnes en situation de famine

L'élue rejoint ainsi la Freedom Flotilla Coalition, un mouvement de solidarité international qui a pour objectif de briser le blocus imposé par Israël sur la bande de Gaza. Elle sera sur un bateau chargé de médicament à destination de la population gazaouie, qui manque de tout. Selon l'ONU, plus de 640 000 personnes pourraient être confrontées à une situation de famine d'ici la fin du mois, contre un demi-million au moment d'écrire ces lignes.

Alma Dufour, militante avant de devenir élue, réalise bien le danger de cette action. "On commence à bien le sentir puisque le gouvernement israélien a été clair sur le fait qu'il voyait d'un mauvais œil la poursuite des initiatives de flottille humanitaire, d'autant qu'elles comportent plusieurs dizaines de bateaux." 50 à 80 bateaux pourraient effectivement approcher des côtes de Gaza pour briser le blocus. Arrestation, prison, font partie des risques. "Mais il est inacceptable qu'on laisse des enfants se faire massacrer devant nos yeux ! assure Alma Dufour. Au-delà des Gazaouis, la question est de savoir : sur quelles valeurs pouvons-nous encore nous appuyer pour construire nos sociétés et l'avenir de nos enfants si on se refuse à agir ?"

