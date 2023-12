Le Havre. 700 tonnes de matériel humanitaire partiront du port pour Gaza

La France va livrer 700 tonnes d'aide supplémentaire destinée à la population palestinienne de Gaza, a annoncé lundi 18 décembre la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, lors d'un déplacement à Beyrouth, au Liban. "La moitié partira du port du Havre, par bateau, mercredi 20 décembre, l'autre moitié partira la semaine suivante, a précisé la ministre. Nous allons tripler notre aide humanitaire dans les dix jours." La France a déjà livré 200 tonnes de biens de première nécessité et de médicaments à Gaza.

Deux Etats, "la seule solution viable"

Au Liban, Catherine Colonna a par ailleurs rappelé que "la France appelle à une trêve humanitaire, immédiate, durable" afin "d'œuvrer à un cessez-le-feu" dès à présent entre Israël et le Hamas. "Tous les otages doivent être libérés, ajoute-t-elle. L'aide doit pouvoir entrer à Gaza, massivement, et être livrée partout dans la bande de Gaza." Enfin, la ministre a rappelé la position française : "Il n'y aura pas de paix sans solution politique" entre Israël et la Palestine, dit-elle, prônant "une solution à deux Etats", "la seule solution viable" selon le pays.