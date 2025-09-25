En ce moment Next Summer Damiano DAVID
Seine-Maritime. La députée Alma Dufour prend le départ pour Gaza depuis la Sicile

Politique. La députée LFI de Seine-Maritime Alma Dufour a confirmé son départ sur la flottille pour Gaza depuis la Sicile, samedi 27 septembre. Elle part aux côtés de sa collègue députée insoumise Farida Amrani.

Publié le 25/09/2025 à 09h48 - Par Alexandre Leno
Seine-Maritime. La députée Alma Dufour prend le départ pour Gaza depuis la Sicile
Alma Dufour, députée de Seine-Maritime, sera accompagnée de Farida Amrani, députée LFI de l'Essonne. Toutes les deux prennent le départ vers Gaza samedi 27 septembre.

"C'est la citoyenne qui parle en plus de la députée", avait-elle déclaré. L'élue LFI de Seine-Maritime Alma Dufour prend enfin le départ pour Gaza. La date a été fixée au samedi 27 septembre.

Alma Dufour part aux côtés de Farida Amrani, sa collègue insoumise députée de l'Essonne en région parisienne. Les deux élues rejoindront Catane en Sicile avant de rejoindre "les deux flottilles humanitaires en route pour Gaza, Thousand Madleens to Gaza et la Global Sumud Flotilla" rassemblant plus de 50 navires.

• A lire aussi. Caen. La députée européenne Emma Fourreau embarque de nouveau sur un bateau de la Flottille pour Gaza

Il s'agit de briser symboliquement le blocus israélien autour de l'enclave palestinienne afin "d'acheminer une aide humanitaire d'urgence" et imposer un "corridor humanitaire" pour la population exposée à la famine. D'après l'ONU, plus d'un demi-million de personnes devraient être confrontées à des niveaux catastrophiques d'insécurité alimentaire à l'intérieur de la bande de Gaza.

