Seine-Maritime. La députée Alma Dufour prend le départ pour Gaza depuis la Sicile

"C'est la citoyenne qui parle en plus de la députée", avait-elle déclaré. L'élue LFI de Seine-Maritime Alma Dufour prend enfin le départ pour Gaza. La date a été fixée au samedi 27 septembre.

Alma Dufour part aux côtés de Farida Amrani, sa collègue insoumise députée de l'Essonne en région parisienne. Les deux élues rejoindront Catane en Sicile avant de rejoindre "les deux flottilles humanitaires en route pour Gaza, Thousand Madleens to Gaza et la Global Sumud Flotilla" rassemblant plus de 50 navires.

Il s'agit de briser symboliquement le blocus israélien autour de l'enclave palestinienne afin "d'acheminer une aide humanitaire d'urgence" et imposer un "corridor humanitaire" pour la population exposée à la famine. D'après l'ONU, plus d'un demi-million de personnes devraient être confrontées à des niveaux catastrophiques d'insécurité alimentaire à l'intérieur de la bande de Gaza.