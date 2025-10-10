Seine-Maritime. Arrêtée par l'armée israélienne, la députée LFI Alma Dufour a été libérée

Son bateau, le Anas-al-Sharif intégré à la flottille Thousand Madleens to Gaza, avait été intercepté dans la nuit du 7 octobre par les forces armées israéliennes. La députée LFI de Seine-Maritime, Alma Dufour annonce, vendredi 10 octobre, avoir été libérée, elle et sa collègue Farida Amrani, député LFI de l'Essonne en région parisienne. Les deux élues ont embarqué pour Gaza le samedi 27 septembre depuis la Sicile.

150 personnes toujours emprisonnées

"150 membres de l'équipage sont toujours emprisonnés, précise l'élue sur ses réseaux sociaux, il faut continuer à maintenir toujours plus de pression sur Macron." Alma Dufour et plusieurs membres de son équipage originaires de France, Belgique ou de Suisse avaient publié une vidéo préenregistrée dès le lendemain de leur arrestation afin d'interpeller les gouvernants de leur pays respectifs pour appuyer leur libération. Le but de cette opération humanitaire était de briser le blocus israélien autour de la bande de Gaza.

Cette libération intervient dans un contexte d'accord de paix négocié entre le Hamas et Israël sous la pression des Etats-Unis. Le gouvernement israélien a indiqué, vendredi 10 octobre, avoir approuvé la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et de libération des otages.