Caen. L'eurodéputée Emma Fourreau embarque sur une nouvelle flottille humanitaire vers Gaza

Ils retentent de briser le blocus de Gaza. La militante écologiste Greta Thunberg et d'autres activistes embarquent depuis Barcelone ce dimanche 31 août sur une flottille humanitaire à destination de l'enclave palestinienne, pour "ouvrir un corridor humanitaire et mettre fin au génocide en cours du peuple palestinien", selon les organisateurs.

Emma Fourreau, députée européenne originaire de Caen, participe à l'opération. L'élue de La France Insoumise avait déjà pris part à une précédente expédition en juillet. Détenue au Proche-Orient, elle avait entamé une grève de la faim.

"Plus de gens et plus de bateaux"

Les deux précédents navires qui ont tenté l'opération, dont celui sur lequel se trouvait Emma Fourreau, ont été arrêtés par l'armée israélienne. Si le nombre d'embarcations n'a pas été précisé, l'organisation assure qu'il s'agira de "la plus grande mission de solidarité de l'histoire" avec "plus de gens et plus de bateaux que tous les essais réunis jusqu'à présent pour tenter d'atteindre Gaza."

