Caen. La Global Sumud Flotilla interceptée par l'armée israélienne : plusieurs Français à bord, dont la Caennaise Emma Fourreau

Politique. Dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 octobre, la Caennaise Emma Fourreau et son assistant parlementaire Noé Guachard ont été interpellés par l'armée israélienne à bord de la Flotille pour Gaza.

Publié le 02/10/2025 à 09h12, mis à jour le 02/10/2025 à 09h25 - Par Elvire Alix
La Caennaise Emma Fourreau et son assistant parlementaire Noé Gauchard ont été interpellés par l'armée israélienne. - Léa Quinio

Dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 octobre, la Global Sumud Flotilla qui transportait de l'aide humanitaire à destination de Gaza a été interceptée en eaux internationales, à environ 55 kilomètres des côtes palestiniennes, par l'armée israélienne. Le porte-parole de la flottille, Saif Abukeshek, a fait état de 13 bateaux transportant 200 personnes au total.

Malgré l'interception de ces navires, les organisateurs ont assuré sur X à 00h20 que "30 bateaux continuent leur route vers le territoire palestinien."

44 nationalités à bord de la flottille

La mission rassemblait plusieurs centaines de militants pacifistes de 44 nationalités, dont une cinquantaine de Français, à bord de 45 bateaux. Parmi eux figuraient quatre députées de La France insoumise : la Caennaise Emma Fourreau, ainsi que François Piquemal, Marie Mesmeur et Rima Hassan. Le militant caennais Noé Gauchard, ancien candidat aux législatives, participait également à cette traversée. Les contacts avec les membres de la mission sont depuis interrompus.

Une "violation du droit international"

Les organisateurs de la flottille dénoncent une "violation du droit international, maritime et humanitaire". Selon eux, il s'agissait d'une mission pacifique et légale, visant à acheminer des vivres et du matériel médical vers Gaza, enclave palestinienne soumise à un blocus israélien depuis plus de 15 ans.

Une vidéo de leur arrestation a été partagée sur les réseaux sociaux de Emma Fourreau.

Un appel à manifester

En réaction, plusieurs collectifs appellent à un rassemblement jeudi 2 octobre à 18h devant la préfecture de Caen, afin de demander la libération des équipages et de maintenir la pression sur le gouvernement français. Les organisateurs estiment que la France doit "agir pour protéger ses ressortissants et exiger la levée du blocus imposé à Gaza".

A lire aussi

