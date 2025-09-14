En ce moment A NOUS NOE PRESZOW
Caen. La députée européenne Emma Fourrreau embarque de nouveau sur un bateau de la Flotille pour Gaza

Politique. Un mois après une première tentative, l'eurodéputé LFI de Caen Emma Fourreau est reparti samedi 13 septembre après-midi pour Gaza sur un nouveau bateau, accompagné de 18 autres navires, au départ de Sicile.

Publié le 14/09/2025 à 10h00 - Par Elvire Alix
Caen. La députée européenne Emma Fourrreau embarque de nouveau sur un bateau de la Flotille pour Gaza
L'eurodéputée caennaise Emma Fourreau a quitté la Sicile samedi 13 septembre à bord du Zefiro de la Flottille internationale pour Gaza. - Pierre-Yves Gilard

La Flottille internationale pour Gaza a quitté la Sicile samedi 13 septembre après-midi. Dix-huit voiliers ont pris la mer, dont le Zefiro à bord duquel se trouve l'eurodéputée caennaise Emma Fourreau.

Leur objectif : rejoindre en eaux internationales les navires partis de Tunis et d'Athènes, afin de dénoncer le blocus imposé à Gaza et d'apporter un soutien symbolique à la population palestinienne.

Deux attaques de drones consécutives

Le contexte est tendu. Avant même ce départ, deux bateaux de la flottille humanitaire stationnés à Tunis ont été endommagés par des frappes de drones.

Les organisateurs dénoncent une attaque visant à empêcher la mission de rejoindre sa destination. Le Ministère de l'Intérieur tunisien a affirmé que cela était une "agression préméditée".

Emma Fourreau déjà arrêtée par Israël

Emma Fourreau connaît bien les risques liés à cette initiative. En juillet dernier, lors d'une précédente traversée, son navire avait été arraisonné par l'armée israélienne en eaux internationales. L'eurodéputée avait alors été arrêtée, emprisonnée en Israël et avait entamé une grève de la faim pour protester contre son interpellation.

