En ce moment Impossible James ARTHUR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Seine-Maritime. Il se masturbait près d'un arrêt de bus scolaire : un trentenaire condamné

Sécurité. Un homme de 33 ans a été condamné à une peine de prison, lundi 6 octobre, pour exhibition sexuelle en récidive. Il avait plusieurs fois été aperçu, ces derniers jours, se masturbant dans son véhicule à proximité d'un arrêt de bus scolaire.

Publié le 08/10/2025 à 11h07 - Par Célia Caradec
Seine-Maritime. Il se masturbait près d'un arrêt de bus scolaire : un trentenaire condamné
L'homme se masturbait près de l'arrêt de bus d'une école. - Martin Patry

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Plusieurs signalements avaient été effectués, entre mardi 30 septembre et vendredi 3 octobre, avant qu'il ne soit arrêté par la gendarmerie. Un homme âgé de 33 ans a été jugé en comparution immédiate par le tribunal du Havre, lundi 6 octobre, pour des faits d'exhibition sexuelle commis à Tancarville. 

Le prévenu avait été surpris en train de se masturber à bord de son véhicule, à proximité de l'arrêt de car scolaire de l'école élémentaire de Tancarville Le Bas. "Alertés le vendredi 3 octobre au matin par des parents d'élèves, les militaires de la brigade territoriale autonome de Saint-Romain-de-Colbosc ouvrent immédiatement une enquête", relate la gendarmerie de Seine-Maritime. L'homme, natif de Lillebonne et en état de récidive, a pu être interpellé juste avant le week-end. "Placé en garde à vue et entendu, il reconnaît les faits", poursuit la gendarmerie.

Six mois de prison

Le tribunal l'a condamné à six mois d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention. Il prononce, en outre, une interdiction définitive d'activité en lien avec des mineurs, un suivi sociojudiciaire pendant trois ans et une privation du droit d'éligibilité pendant un an. Il a également l'obligation d'indemniser les parties civiles, dont quatre jeunes victimes.

La justice a aussi ordonné la confiscation de sa Peugeot 508, à bord de laquelle les faits d'exhibition ont été commis.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
KADJAR première main
KADJAR première main Saint-Vincent-Bragny (71430) 8 900€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Bernières (76210) 0€ Découvrir
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe Abzac (33230) 3 895€ Découvrir
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Seine-Maritime. Il se masturbait près d'un arrêt de bus scolaire : un trentenaire condamné
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple