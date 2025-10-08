Seine-Maritime. Il se masturbait près d'un arrêt de bus scolaire : un trentenaire condamné

Plusieurs signalements avaient été effectués, entre mardi 30 septembre et vendredi 3 octobre, avant qu'il ne soit arrêté par la gendarmerie. Un homme âgé de 33 ans a été jugé en comparution immédiate par le tribunal du Havre, lundi 6 octobre, pour des faits d'exhibition sexuelle commis à Tancarville.

Le prévenu avait été surpris en train de se masturber à bord de son véhicule, à proximité de l'arrêt de car scolaire de l'école élémentaire de Tancarville Le Bas. "Alertés le vendredi 3 octobre au matin par des parents d'élèves, les militaires de la brigade territoriale autonome de Saint-Romain-de-Colbosc ouvrent immédiatement une enquête", relate la gendarmerie de Seine-Maritime. L'homme, natif de Lillebonne et en état de récidive, a pu être interpellé juste avant le week-end. "Placé en garde à vue et entendu, il reconnaît les faits", poursuit la gendarmerie.

Six mois de prison

Le tribunal l'a condamné à six mois d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention. Il prononce, en outre, une interdiction définitive d'activité en lien avec des mineurs, un suivi sociojudiciaire pendant trois ans et une privation du droit d'éligibilité pendant un an. Il a également l'obligation d'indemniser les parties civiles, dont quatre jeunes victimes.

La justice a aussi ordonné la confiscation de sa Peugeot 508, à bord de laquelle les faits d'exhibition ont été commis.