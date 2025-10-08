En ce moment Four to the floor STARSAILOR
Près de Rouen. Avec le spectacle "La chute (de pas Camus du tout)", l'humour absurde à l'honneur

Loisir. Présenté à Vivacité, "La chute", petit trésor d'humour absurde, est le dernier spectacle imaginé par la Cie Acid Kostik. Il est à découvrir jeudi 9 octobre à 19h au Sillon à Petit-Couronne.

Publié le 08/10/2025 à 15h00 - Par Elodie Laval
La pièce est interprétée par trois comédiens et un musicien. Le narrateur chapitre l'enquête policière avant d'être lui-même pris à partie ! - Gauthier Thypa

Dans La chute (de pas Camus du tout), le public assiste à la mort d'un livreur à vélo. Témoins ou suspects, les spectateurs sont pris à partie par le duo de flics fédéraux et municipaux dépêchés pour l'enquête. Ce spectacle interactif créé l'année passée par la compagnie locale Acid Kostik a été joué déjà plus d'une trentaine de fois et séduit par son humour décalé qui détourne joyeusement les codes du polar. Il sera également joué jeudi 9 octobre à 19h au Sillon à Petit-Couronne.

"Deux flics cherchent la vérité, l'agent Beach et l'agent Dormesson, un duo de flics qui tient du clown blanc et de l'auguste : un vieux briscard et un petit nouveau plein d'énergie", explique Yann Berthelot, comédien et coauteur. Servie par une musique d'ambiance originale interprétée en live, cette enquête cruelle et drôle nous questionne pourtant sur des sujets de société sérieux. Riche de références — Kad et Olivier, Les nuls, Y a-t-il un flic — la pièce relève le challenge de s'en démarquer : une création originale, au rythme enlevé, et absolument désopilante !

Pratique. Jeudi 9 octobre à 19h. Le Sillon à Petit-couronne. 4 à 8€. ville-petit-couronne.fr.

Galerie photos
Conçu comme un spectacle de plein air, "La chute" a été adapté pour une diffusion en salle. - Gauthier Thypa

