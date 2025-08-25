En ce moment I WANT IT THAT WAY BACKSTREET BOYS
Près de Rouen. "L'autre Corneille", une plongée dans l'univers du frère cadet

Loisir. La Maison des Champs Pierre Corneille invite les visiteurs à plonger dans l'exposition "L'autre Corneille", en hommage à Thomas Corneille, le frère oublié de Pierre Corneille.

Publié le 25/08/2025 à 14h30 - Par Maëlys Blondel
L'exposition sur Thomas Corneille est à découvrir jusqu'au 5 janvier 2026. - Musée Pierre Corneille

La Maison des Champs Pierre Corneille de Petit-Couronne rend hommage à Thomas Corneille (1625-1709), frère cadet de Pierre, à travers l'exposition "L'autre Corneille". Jusqu'au 5 janvier, cette rétrospective dévoile un dramaturge, auteur de 44 pièces en 48 ans. Thomas Corneille a suivi une trajectoire similaire à celle de son frère : études de droit, carrière littéraire… Malgré sa popularité de son vivant, Thomas est aujourd'hui éclipsé par la renommée de Pierre. L'exposition présente des portraits, des livres rares et des objets d'époque, offrant un aperçu de son style, de sa dramaturgie et de son sens de l'humour.

Pratique. Du mercredi au dimanche, sans réservation.

