Petit-Couronne. L'autre Corneille : l'exposition qui met en lumière le frère oublié

La nouvelle exposition de la Maison des champs, à Petit-Couronne, rend hommage à Thomas Corneille, frère cadet de Pierre Corneille, dont la gloire littéraire a malheureusement été éclipsée au bénéfice de l'auteur du Cid. Tous deux auteurs prolifiques, Thomas était pourtant à son époque une gloire nationale, reconnu pour son style et son esprit. De 19 ans le cadet de Pierre, les deux frères étaient proches et les deux familles étroitement liées, Pierre et Thomas ayant épousé deux sœurs. L'exposition "D'ombre et de lumière" mise en œuvre par Jean-Baptiste Chantoiseau, illustrée de nombreux portraits, sculptures, livres rares et autres documents d'archives, ressuscite l'univers de l'auteur, digne successeur de son frère et remarquable auteur de comédies puis de tragédies, et rétablit son importance. Cette exposition permet de mettre en lumière une autre gloire littéraire originaire de Rouen, les deux frères étant tous les deux nés rue de la Pie.

Pratique. Jusqu'au 4 janvier. Maison des champs, Petit-Couronne. Gratuit.