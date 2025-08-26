Caen. Convivialité, musique et nourriture : voici le banquet des 1 000 couverts !

Une sorte de mini-festival va être organisé sur la pelouse de la Presqu'île de Caen, samedi 30 et dimanche 31 août. Les Vitrines de Caen mettent leur pierre à l'édifice des festivités du Millénaire de la ville et organisent le banquet des 1 000 couverts. "Des bancs, des chaises, il y aura les deux", sourit Julien Vittecoq, président de l'association. "C'est vraiment l'esprit banquet à l'ancienne, des grandes tables en enfilade, comme quand l'on regarde Astérix et Obélix", poursuit-il, précisant qu'il y aura exactement "1 082 places assises". Des food-trucks "à 95% caennais" proposeront des offres salées et sucrées afin de se restaurer.

De 16h30 à 1h le samedi et de 11h à 17h le dimanche, des artistes se succéderont sur scène afin d'offrir des concerts gratuits. Du rock, de la pop, un tribute à U2, un autre à M... Le tout entrecoupé de séances de karaoké géant ! "Nous aurons aussi des animations, avec des jeux géants pour les petits et les grands, ou encore un village d'artisans", relate Julien Vittecoq. La jauge permet d'accueillir 3 000 personnes.