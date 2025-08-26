En ce moment Un dimanche avec toi VITAA
Caen. Convivialité, musique et nourriture : voici le banquet des 1 000 couverts !

Loisir. Les 30 et 31 août, la grande pelouse de la Presqu'île accueille un véritable banquet, organisé par les Vitrines de Caen, la Fédération des Associations des Commerçants Caennais.

Publié le 26/08/2025 à 11h00, mis à jour le 26/08/2025 à 11h21 - Par Lilian Fermin
Caen. Convivialité, musique et nourriture : voici le banquet des 1 000 couverts !
"Le but est de venir en famille ou entre amis. Tout est fait pour passer un bon moment", assure Julien Vittecoq, le président des Vitrines de Caen. 

Une sorte de mini-festival va être organisé sur la pelouse de la Presqu'île de Caen, samedi 30 et dimanche 31 août. Les Vitrines de Caen mettent leur pierre à l'édifice des festivités du Millénaire de la ville et organisent le banquet des 1 000 couverts. "Des bancs, des chaises, il y aura les deux", sourit Julien Vittecoq, président de l'association. "C'est vraiment l'esprit banquet à l'ancienne, des grandes tables en enfilade, comme quand l'on regarde Astérix et Obélix", poursuit-il, précisant qu'il y aura exactement "1 082 places assises". Des food-trucks "à 95% caennais" proposeront des offres salées et sucrées afin de se restaurer. 

De 16h30 à 1h le samedi et de 11h à 17h le dimanche, des artistes se succéderont sur scène afin d'offrir des concerts gratuits. Du rock, de la pop, un tribute à U2, un autre à M... Le tout entrecoupé de séances de karaoké géant ! "Nous aurons aussi des animations, avec des jeux géants pour les petits et les grands, ou encore un village d'artisans", relate Julien Vittecoq. La jauge permet d'accueillir 3 000 personnes. 

 

