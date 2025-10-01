Le Caennais de la semaine. Quentin Thirault, agent de propreté du domaine public : "On s'est dit banco, on part sur Caen !"

Agent de nettoiement du domaine public, Quentin Thirault est arrivé à Caen il y a environ 4 ans maintenant. En fuyant la vie en région parisienne, ce dernier a trouvé en Normandie un cadre idyllique pour s'épanouir, entre verdure, découverte architecturale, et surtout promenade le long du bord de mer. Il est l'invité du podcast Millénaire de Caen : les Voix de la Ville.

Comment êtes-vous arrivé à Caen ?

"On a découvert la ville à la suite d'une mutation professionnelle de mon épouse. On n'entendait parler de Caen qu'en bien, par des proches qui y allaient, mais on ne connaissait pas. On s'y est rendus un week-end, pour visiter et réfléchir à cette mutation. On est vraiment tombés sous le charme. On se sentait bien, la ville était propre, à taille humaine, et puis c'était au printemps, les arbres étaient en fleurs… On a pris un hôtel dans le centre, on a flâné, découvert la Prairie, le centre, le château, et nous nous sommes rendu compte que les plages étaient à 10 minutes à peine ! Alors on s'est baladés à Ouistreham, et on a dit : 'Banco, on part sur Caen.'"

Quels sont vos endroits préférés ici ?

"J'aime beaucoup la Prairie, c'est une chance d'avoir un poumon vert en cœur de ville, c'est rare un hippodrome en plein centre ! La rue Saint-Jean est super, la rue Froide aussi, avec de belles librairies. Encore aujourd'hui je n'ai pas fait le tour, et je découvre toujours quelque chose au détour d'une rue : une maison médiévale, une gargouille…"

Caen est-elle une ville propre ?

"Oui, et même s'il y a parfois des loupés, les Caennais participent à conserver la propreté de la ville. Rue Ecuyère après les soirées étudiantes, ou un lendemain matin de Carnaval ou de fête de la musique, on est ailleurs, c'est impressionnant. Et puis on revient une heure après, on voit le travail effectué par les services, et c'est une tout autre ville. On ne peut pas imaginer une telle fête et autant de déchets par terre juste avant."