La Caennaise de la semaine. Alexandra Rousier, directrice de Caen Evénements : "J'aime l'ambiance du carnaval"

Ayant grandi à Caen, Alexandra Rousier s'en est éloignée pour raisons professionnelles. En 2023, elle revient chez elle, et prend la direction de Caen Evénements, des projets plein la tête.

Quel est votre endroit préféré à Caen ?

"C'est très difficile… Je vais dire l'université, car je trouve ce campus à l'anglaise incroyable. J'y ai vécu des moments forts, positifs ou moins, car j'y étais étudiante !"

Et un souvenir qui vous marque ?

"Sans hésiter, le carnaval étudiant. J'ai fait partie des générations qui faisaient le carnaval quand il ne se terminait pas au Parc des expositions, on était lâchés dans les rues. Chaque année je vais voir l'arrivée des carnavaliers, ça me fait rire. J'aime cette ambiance bon enfant."

Enfant, vous alliez

à la Foire internationale ?

"Oui, je me souviens d'expositions incroyables, de choses monumentales. Il y avait des pavillons, comme celui de la mer de Ouistreham, avec son phare, ça m'a beaucoup marquée. Je me souviens aussi de la présence des agriculteurs avec leurs grosses machines ou les militaires avec des chars. C'était assez déstabilisant au début de se dire : 'Petite j'avais ça en mémoire, comment faire revivre ça à la population ?' Ça va être ma troisième foire en septembre. C'est enivrant, et on en sort fatigué."

Comment sont les Caennais ?

"Ils sont d'abord calmes, posés, sereins, et en même temps ont ce côté sauvage. Ils aiment l'événement XXL, on le voit avec Beauregard, le carnaval, ce qui se passe à Ouistreham… Ils sont aussi très ouverts sur l'offre culturelle. Ils aiment l'art, découvrir, être touchés par une émotion spécifique."