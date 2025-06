Caen. L'université construit un nouveau pôle d'excellence nucléaire

L'université de Caen s'apprête à franchir une étape majeure dans le domaine de la physique nucléaire. Un nouveau bâtiment va sortir de terre sur le campus 2 avec une ambition claire : réunir en un seul lieu les savoirs, les équipements, les compétences et les projets scientifiques et technologiques de premier plan.

Un pôle complet au cœur de l'université

Ce futur bâtiment, prévu pour 2031, va accueillir un laboratoire de physique nucléaire entièrement repensé pour un budget total de 59 millions d'euros. François Mauger, chargé du projet, explique que la structure a été conçue pour regrouper de manière cohérente les différentes activités du laboratoire : "Chercheurs, ingénieurs, bureaux d'études, mais aussi espaces techniques, salles de formation et un vaste hub expérimental."

Ce rapprochement entre les lieux de formation et de recherche est essentiel. "Le fait d'être au cœur de l'université permet un transfert direct de technologies et d'expertises entre les chercheurs, les étudiants et même les industriels", ajoute François Mauger.

Un bunker bétonné et sécurisé

sous le bâtiment

Sous ce futur bâtiment, le pilote du projet annonce qu'un espace tout à fait unique verra également le jour : un "bunker" scientifique, c'est-à-dire "de grandes pièces bétonnées profondément enfouies, qui accueilleront des équipements rares. Des détecteurs de particules permettent d'analyser les phénomènes nucléaires les plus fins, dans un environnement entièrement sécurisé et réglementé".

Ces installations seront accessibles aux chercheurs, aux étudiants, mais aussi aux industriels, "qui n'auraient pas accès à ce type d'équipements ailleurs".