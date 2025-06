Caen. Courses à pied, gratuité pour les mineurs, Parade Opératique… Les nouveautés de la Foire internationale 2025

Du 19 au 28 septembre, la Foire internationale de Caen signe son retour, pour une 70e édition dans sa forme actuelle. Aux origines presque millénaires, la Foire est placée cette année sous le signe du Millénaire de Caen "afin de célébrer son identité, son patrimoine, ses figures, son dynamisme culturel et économique", justifie Alexandra Rousier, directrice de Caen Evénements. Ce mardi 10 juin, les temps forts et nouveautés de la manifestation qui a rassemblé 135 000 visiteurs l'an passé ont été présentés.

Une exposition dédiée à la Parade Opératique

Des maquettes, des costumes, des éléments de scénographie, des images inédites… Tout sera fait pour faire revivre cette Parade Opératique du 9 mai, véritable temps fort du Millénaire de Caen. "Ce sera l'occasion de rappeler que la Parade, c'est un an et demi de travail, qui a impliqué plus de 5 000 citoyens", souligne Amélie Clément, la directrice artistique. Le géant d'osier Pom sera d'ailleurs présent. "L'exposition permettra aussi de mettre en lumière des éléments parfois frustrants en termes de visibilité", concède la membre de la compagnie du Ballon Vert

Deux courses à pied

Grande première, les sportifs sont invités à se défouler pendant la Foire internationale. Le coup d'envoi des 10km de la Foire du Millénaire sera donné le 21 septembre, depuis l'intérieur de l'événement, lieu aussi de l'arrivée. 1 000 dossards seront à accrocher, allant du numéro 1025 à 2025. Les inscriptions sont bientôt lancées, comptez 19€ par personne.

Durant le même week-end, retrouvez également l'Agri'Color, une course aussi appelée "promenade ou marche" par David Brad, directeur de la Foire internationale. D'une distance de 3km, elle offrira de nombreuses animations festives, mais aussi une découverte des saveurs du terroir. Ce sera 30€ pour les adultes, moins pour les enfants.

Amélie Clément, directrice artistique de la Parade Opératique, reviendra sur l'événement pendant la Foire internationale.

Les moins de 18 ans invités à découvrir l'ambiance

"On remet les enfants et la famille au cœur de l'événement", promet David Brad. Ainsi, l'entrée sera gratuite pour tous les mineurs pendant l'entièreté de l'événement. "C'est pour leur permettre de découvrir l'histoire de la ville, ou encore comprendre ce qu'est une foire… Ce sont eux qui seront là pour le début du prochain millénaire", sourit le directeur. Le Fic'Kids, nouvel espace famille avec un chapiteau de 600m2 sera installé du 19 au 21 septembre. Les enfants pourront y découvrir l'espace, récréer l'affiche de la manifestation en briques, ou faire du coloriage.

Mais aussi écran géant, feu d'artifice et spectacles

La Foire internationale de Caen propose aussi le retour d'un feu d'artifice en guise de clôture, le 27 septembre. Auparavant, le spectacle Aquanauts qui se tiendra au-dessus du bassin Saint-Pierre les 19, 20 et 21 septembre, sera retransmis en direct gratuitement via un écran géant situé devant le Zénith.

Vous retrouverez aussi une expo nommée "Le Millénaire de Caen vu par Chaunu" de 200m2, un village des sports où l'on verra une course de draisiennes, un village agricole du 26 au 28 septembre, avec plus d'une centaine d'animaux, des spectacles au sein du Magic Mirrors, une salle de spectacle installée pour l'occasion, ou l'élection du champion du monde de Tripes à la mode de Caen avec la confrérie de la Tripière d'Or. Sans oublier les plus de 400 exposants, qui font l'âme de cette Foire internationale.