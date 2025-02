[En images] Caen. Construisez la marionnette géante de la Parade Opératique du Millénaire

Jusqu'au dimanche 16 février, puis à nouveau en mars et en avril, c'est à vous de mettre la main à la pâte ! La compagnie poitevine l'Homme debout investit la cité universitaire Lébisey pour y construire une marionnette géante de 7m pour la Parade Opératique du Millénaire de Caen, le 9 mai. Chaque jour, de 15h à 19h, vous êtes invité à donner un coup de main. Le matin, ce sont les groupes scolaires et les EHPAD qui prennent le relais.

Mélanie et Wassima, élèves de la classe de 5C du collège Pasteur, s'exercent avec de l'osier. "Ils apprennent à manipuler, et quand ils sont à l'aise avec nos techniques, ils passent sur la construction de la marionnette."

Un orphelin de la guerre

Benoît Mousserion, directeur artistique, explique comment est construite la marionnette : "Nous sommes venus avec l'armature, le squelette, et au fil des semaines, on donnera une personnalité à ce géant en travaillant avec de l'osier."

Benoît Mousserion travaille sur l'armature d'un bras du géant. Au fil des semaines, la marionnette sera personnalisée. "Est-ce qu'on va l'habiller ? De quelles couleurs seront ses cheveux, ses yeux ?"

Si l'armature est en aluminium et en métal, la marionnette ne sera constituée que d'osier, relié à chaque fois par du fil de fer. "Nous ne tressons pas l'osier, c'est plus simple ainsi", renseigne le directeur artistique.

La compagnie l'Homme debout est venue avec des plans précis. La marionnette prendra forme au fil des semaines, alors que le dernier atelier participatif se conclut le 2 mai, soit une semaine avant la manifestation.

Sa marionnette sera présente sur l'une des cinq scènes fixes devant lesquelles passera le défilé, en l'occurrence celle qui évoquera l'après-guerre et les enfants orphelins. "On nous a donné comme image les enfants perdus de Peter Pan. Notre personnage sera un de ces orphelins." Pour une fois, Benoît Mousserion doit répondre à une commande, à une histoire déjà créée, ce qu'il "aime beaucoup". La marionnette resservira le 5 juillet, pour une déambulation lors du premier temps fort d'Eclat(s) de rue, dans les quartiers de la Pierre-Heuzé, du Calvaire-Saint-Pierre et Saint-Jean-Eudes.

