Millénaire de Caen. Découvrez notre nouveau podcast Les Voix de la Ville

Ce n'est pas tous les ans qu'une ville fête son Millénaire. Caen célèbre ses 1 000 ans d'existence en grande pompe, avec des événements à retrouver dès ce jeudi 20 mars, jusqu'au 21 décembre. Tout au long de cette période, Tendance Ouest vous accompagne et ajoute sa pierre à l'édifice. Dès à présent, vous pouvez écouter notre nouveau podcast intitulé Millénaire de Caen : les Voix de la Ville.

Souvenirs, anecdotes, et conseils !

Chaque mercredi, à 10h25, et ce jusqu'à la fin de l'année 2025, un nouvel épisode de ce podcast sera publié. Le concept ? Un habitant de la ville se livre à notre micro, et clame son attachement à Caen. Où aime-t-il se promener ? Quels y sont ses souvenirs marquants ? Comment imagine-t-il la ville de demain ? Que ce soit une figure connue, ou non, chaque invité contribue chaque jour à faire ce qu'est Caen aujourd'hui.

Aristide Olivier comme premier invité

Ils sont conducteurs de bus, chanteurs, restaurateurs, éboueurs, jardiniers, enseignants… Tous vont se succéder à notre micro pour évoquer leur ville de toujours. Dans ce premier épisode, c'est le maire en personne, Aristide Olivier, qui se prête au jeu. Pour tout savoir de ses habitudes dans la ville, c'est ici.

Où écouter ce podcast ?

Notre podcast Millénaire de Caen : les Voix de la Ville est à retrouver sur Podcasts by Tendance Ouest, et sur toutes les plateformes de streaming.