Tourisme. Claire Lesourd, guide-conférencier : "J'aime montrer que Caen n'est pas qu'une ville reconstruite"

Caen n'a plus aucun secret pour Claire Lesourd, guide conférencier depuis 26 ans.

Quel est votre endroit préféré de Caen ?

"J'habite le quartier du centre ancien, donc j'adore le côté rue Froide, place Saint-Sauveur et les petites rues un peu anciennes. Quand je fais mes visites, j'aime bien faire rentrer certains visiteurs dans les petites cours intérieures de la rue Froide : aller voir le luthier, etc. Leur montrer que Caen n'est pas qu'une ville reconstruite."

Votre période préférée de l'histoire caennaise ?

"La période qui me fascine est le temps des guerres de Religion au XVIe siècle. C'est peu connu, mais c'est une période où l'on va voir naître François de Malherbe, qui a donné son nom à plein d'institutions de Caen. Et puis on oublie qu'on est très marqué par le protestantisme à l'époque. On va être au centre d'une bonne partie des combats, avec plein d'événements hyper intéressants, comme le sac des deux abbayes caennaises et donc des tombes de Guillaume le Conquérant et de sa femme Mathilde."

Avez-vous une anecdote à raconter ?

"J'ai accueilli un groupe de croisiéristes avec le petit-fils du général Eisenhower. Il était stupéfait de voir qu'on avait encore du patrimoine d'avant-guerre, et est resté ébahi d'admiration devant le château de Caen. A la fin, il est revenu sur la souffrance des Caennais pendant le Débarquement et la Seconde Guerre mondiale. C'était très émouvant, et d'autant plus qu'il portait aussi la parole de son grand-père, et de sa conscience des morts civils que les bombardements causaient… C'était vraiment touchant."