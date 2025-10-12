People. Le secret du matin de Shy'm et son fils ? Un rituel hérité de sa mère normande

Née à Trappes, dans les Yvelines, Shy'm, de son vrai nom Tamara Marthe, n'a pas grandi en Normandie. Pourtant, la région occupe une place toute particulière dans son histoire.

Sa mère est originaire de Normandie, et la chanteuse a souvent évoqué cet héritage dans ses interviews. Son métissage entre les Antilles et la douceur normande forge son identité artistique autant que personnelle.

Dans plusieurs confidences, Shy'm revendique fièrement ce lien familial avec la région, qu'elle associe à la simplicité, la nature, et surtout… à la gastronomie locale.

Le rituel matinal de Shy'm et son fils : du pain, du beurre… et beaucoup d'amour

Dans son entretien avec 20 Minutes, la chanteuse et danseuse a raconté son moment préféré de la journée : le petit-déjeuner avec son fils.

"Je le fais avec mon fils parce que c'est un moment privilégié. On va tous les deux à vélo à la boulangerie et on se prend une baguette. Il adore le beurre, le beurre salé", confie-t-elle.

Et de révéler : "Ce sont les origines normandes ! C'est la France, c'est sa maman aussi qui adore le beurre salé. Je crois même que ‘beurre' a été un de ses premiers mots avant ‘maman'."

Le beurre salé, symbole d'un héritage normand

On pourrait en débattre pendant des heures : beurre doux ou beurre salé ? Pour Shy'm, la question ne se pose pas. Le beurre salé, c'est une affaire de famille.

Une manière pour la chanteuse de transmettre, à travers un geste du quotidien, un petit bout de son patrimoine familial à son fils.

Une Normandie qui marque les cœurs, même à distance

Shy'm vit aujourd'hui loin des prairies et des vergers normands, mais sa manière de parler de la région prouve qu'elle garde un lien fort avec cette terre d'origine. Entre deux tournées, l'artiste reste attachée à la simplicité de la vie normande, à ces moments de partage et à cette gourmandise héritée de sa mère.

Et si le beurre salé est devenu un symbole familial, il est aussi, pour Shy'm, la preuve que les racines normandes ont décidément un goût qu'on n'oublie jamais.