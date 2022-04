Télévision. Shy'm de retour sur le petit écran dans une nouvelle série

Shy'm a dévoilé, lors du festival Cannesérie, qu'elle va bientôt rejoindre le casting d'une nouvelle série internationale ! Coproduction américaine, suédoise, britannique et française, la série sera policière et devrait connaître six épisodes. Chaque épisode sera une enquête, et un fil rouge les reliera entre elles.

La série sera tournée en anglais ! Une première pour la chanteuse, qui prend des cours et qui s'entraîne aussi physiquement avec des cours d'autodéfense. Elle ne sera pas la seule Française du projet, puisque Lucie Lucas, la star de Clem, jouera à ses côtés. Il y aura aussi à l'affiche le Britannique Jamie Bamber (Battlestar Galactica, L'embarras du choix).

Le tournage commencera mi-avril.