Tendance Live - Cherbourg. Shy'M, plus libre que jamais

On ne la présente plus. Après avoir donné naissance à un petit garçon, la pétillante Shy'M revient sur le devant de la scène avec un titre qui sonne très pop années 80, Elle danse encore : "C'est une autre moi / Une autre moi qui se révèle / Elle danse encore jusqu'au bout de la nuit / Elle danse, jusqu'à trouver un sens / C'est une autre moi / Une autre moi qui se libère", chante la jeune maman, pour le plaisir de nos oreilles.

Forte, libre et épanouie

Avec un nouveau single, Shy'M s'affranchit une nouvelle fois des codes et ne se soucie guère de ce que l'époque impose en termes de formatage. Si la maternité a marqué un profond bouleversement pour l'artiste, elle n'exclut surtout pas d'être sexy, transgressive, de faire uniquement ce dont elle a envie, en femme forte, libre et épanouie. "À ce degré de notoriété, c'est une des artistes les plus libres que je connaisse", dit d'elle son producteur, Cyril Kamar.

À vous de juger sur la scène du Tendance Live à Cherbourg.

