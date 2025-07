Musique. Bientôt 20 ans de carrière pour Shy'm : la star tease son retour

Révélée en 2006 avec le tube Femme de couleur, Shy'm a su évoluer au fil des années. Chanteuse, danseuse, comédienne, elle s'est imposée comme une figure incontournable du paysage artistique français. Avec ses chorégraphies percutantes, ses clips audacieux et son sens de la performance, elle a su séduire un large public et évoluer au fil des tendances. Mais Shy'm ne s'est pas limitée à la musique : au fil des années, elle a aussi fait ses preuves en tant que danseuse talentueuse et comédienne dans des séries à succès. Une polyvalence qui fait aujourd'hui d'elle une artiste complète.

Toujours sous les projecteurs

Depuis quelques années, Shy'm diversifie ses activités et rayonne désormais au-delà de la musique. Entre le tournage de la série Cat's Eyes, son rôle de jurée dans Drag Race France All Stars et son retour sur scène dans la comédie musicale Chicago, Shy'm enchaîne les projets. Un agenda chargé qui ne l'empêche pas de garder un œil sur ce qui a lancé sa carrière : la musique.

Un retour musical très attendu

Si son dernier album "Agapé" remonte à 2019, la chanteuse n'a jamais vraiment quitté la musique. Dans l'ombre, elle a continué d'écrire, de composer, d'enregistrer. Elle confie même avoir deux albums "qui dorment" dans ses tiroirs.

Pour ses 20 ans de carrière en 2026, elle envisage un retour à la hauteur de l'événement. Si la forme finale reste à définir, album inédit, compilation revisitée, tournée anniversaire, ou peut-être les trois, une chose est sûre : Shy'm compte bien marquer les esprits.