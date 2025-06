Seine-Maritime. Le Havrais Louis Pavis dispute le championnat du monde d'Hyrox à Chicago

Louis Pavis dirige le LH Sport Club au Havre, un établissement qu'il a repris il y a un peu plus de huit ans. Passionné de sport et tout particulièrement d'Hyrox - une discipline de fitness exigeante mêlant 8km de course, interrompus tous les kilomètres par une série d'exercices - il a su insuffler l'esprit de ce "marathon du fitness" dans sa structure. Cette année, il a même décroché sa qualification pour les championnats du monde, qui se tiennent à Chicago du jeudi 12 au dimanche 15 juin. Selon lui, cette discipline est à la fois technique et accessible à tous.

• A lire aussi. Insolite. Un Normand au championnat du monde d'Hyrox : c'est quoi cette discipline totalement dingue ?

La pression comme "booster"

Louis Pavis mêle ses cours de fitness à sa propre préparation avec "une pratique régulière en particulier des exercices de force et un entraînement à la course à pied". Conscient qu'il peut toujours progresser, il confie : " Je demande des conseils à des personnes plus qualifiées que moi sur la discipline." Quant à la pression qui monte à l'approche des mondiaux : " Je la prends de la bonne manière, plus comme un booster qu'une pression négative."

Cette discipline technique demande une préparation importante et fondamentale, mais surtout un mental bien entraîné : "Pour moi, la qualité première c'est être dur au mal, savoir s'entraîner, savoir subir des échecs, parfois rater des compétitions, mais ne rien lâcher." Il admet craindre certaines "stations" (le terme utilisé pour désigner les séries d'exercices fonctionnels) comme les burpees, un enchaînement rapide de sauts et de positions au sol : "C'est une station assez énergivore, je la redoute un peu mais je me suis entraîné en conséquence."

Louis Pavis, qualifié pour le championnat du monde d'Hyrox Impossible de lire le son.

"C'est un honneur de représenter la France"

Après avoir décroché sa qualification aux championnats du monde de Chicago en juin dernier, le gérant du LH Sport Club exprime sa fierté : "C'est un honneur de représenter les couleurs de la France. C'est pour cette raison que je m'entraîne deux fois plus, c'est un défi." Le Normand a des objectifs : "J'espère en fonction de mes capacités atteindre les 50 premiers mondiaux dans ma catégorie." Son engagement s'étend à son club, désormais affilié Hyrox : 12 adhérents s'entraînent actuellement pour le championnat de Paris, en octobre.

Louis Pavis, qualifié pour le championnat du monde d'Hyrox Impossible de lire le son.

L'Hyrox prend petit à petit de l'ampleur en France, "en partie avec la diffusion par les médias". Louis Pavis insiste sur l'accessibilité de la discipline. "Si une personne sait courir 5km, elle peut le finir ! Elle prendra du temps mais aussi du plaisir. Les juges sont là également pour encourager." Son dernier message adressé à ceux qui hésiteraient à s'inscrire à cette discipline est clair : "Je leur dirais de foncer, de s'inscrire, on n'a qu'une vie, c'est une compétition unique, il y a plusieurs clubs comme moi au Havre qui sont affiliés à la discipline qui sauront les guider."