Le Havre. L'Amazone 2025 : une vague rose de solidarité le 1er juin

Chaque année, des milliers de femmes (et aussi des hommes) enfilent leur t-shirt rose pour parcourir 6 kilomètres, à leur rythme, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante à l'occasion de la 17e édition de L'Amazone au profit de la lutte contre le cancer du sein.

En 2024, l'événement a permis de reverser 57 000 euros à la Ligue contre le cancer. Depuis sa création, ce sont plus de 552 000 euros qui ont été récoltés grâce à la mobilisation de tous.

En 2025, place aux guerrières et aux guerriers !

Le thème de cette édition ? Les Amazones et les Valkyries ! Un clin d'œil symbolique à la force, au courage et à la combativité. Les organisateurs invitent les participants à jouer le jeu : casques, capes, boucliers, maquillage… tous les looks sont permis pour révéler l'âme de guerrier ou guerrière qui sommeille en chacun de nous.

Pourquoi participer ?

Pour soutenir une cause essentielle, pour vivre un moment de partage, pour faire du bien à son corps et à son cœur… ou simplement pour le plaisir d'être ensemble. L'ambiance est conviviale, festive et pleine d'émotion. Un vrai moment de solidarité à vivre entre amis, collègues, en couple ou en famille.

Lise Fournier, l'organisatrice de la course, nous détaille le programme de cette journée sportive et solidaire :