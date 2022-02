Le Havre. La course L'amazone pour la lutte contre le cancer du sein reportée

L'amazone, la course-marche féminine du Havre, qui rassemble chaque année plus de 11 000 participantes autour de la lutte contre le cancer du sein, prévue le 7 juin, sera décalée à une date encore inconnue. Les organisateurs l'ont annoncé ce mercredi 8 avril. "Le contexte actuel ne permet pas cet événement solidaire d'envergure. La situation ne sera probablement pas revenue à la normale le 7 juin et la préparation d'un tel événement n'est pas possible dans les conditions actuelles."