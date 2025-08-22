Côte d'Albâtre. Le lac de Caniel interdit à la baignade et aux activités aquatiques à cause d'une bactérie

La communauté de communes de la Côte d'Albâtre annonce ce vendredi 22 août que la baignade et les activités aquatiques sont suspendues au lac de Caniel, à Vittefleur.

Des cyanobactéries toxiques dans l'eau

Dans le cadre du contrôle sanitaire réglementaire des eaux de la base de loisirs, des prélèvements sont régulièrement effectués. Les derniers résultats révèlent la présence de cyanobactéries dans deux zones précises : la baignade surveillée et le ponton des pédalos.

C'est quoi des cyanobactéries ?

Apparues au tout début de la vie, ces micro-organismes ont créé l'oxygène que nous respirons. Mais certaines produisent des toxines qui peuvent affecter le système nerveux : leur prolifération visible dans l'eau est toujours un signal d'alerte.

Par mesure de sécurité, la baignade est interdite et les activités Aquapark, stand-up paddle et kayak sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.

Toutes les autres activités de la base de loisirs restent accessibles.