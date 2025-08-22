Bourneville-Sainte-Croix. Pour son passage en flux libre, l'autoroute A131 sera coupée à la circulation pendant une nuit

Dans le cadre du passage de l'autoroute A13 en flux libre, la Sanef va démonter l'auvent de la barrière de péage de Bourneville (échangeur A13/A131). L'autoroute A131 et ses accès vers et depuis l'A13 seront fermés durant la nuit du lundi 25 au mardi 26 août, entre 20h et 6h.

Comment contourner la fermeture ?

Dans le sens Le Havre vers l'A13, les automobilistes devront obligatoirement sortir au diffuseur n°28 (Bourneville). La bretelle de jonction de l'A13 (en venant de Paris) vers l'A131 sera fermée. La sortie se fera par le diffuseur n°26 de l'A13 (Brionne). Un itinéraire de déviation sera mis en place.